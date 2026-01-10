Hornets logran ventaja de 47 puntos en la primera mitad y aplastan al Jazz por 150-95

Compartir en:









Grant Williams, alero de los Hornets de Charlotte, atrapa un rebote frente a su compañero Moussa Diabaté, en el duelo ante el Jazz de Utah, el sábado 10 de enero de 2026 (AP Foto/Bethany Baker) AP

Los Hornets se recuperaron de manera enfática tras un par de derrotas frustrantes. Habían caído ante Toronto por un punto y ante Indiana por dos en sus últimos dos duelos.

Charlotte había vencido al Thunder, campeón de la NBA, por 27 puntos en Oklahoma City antes de esas derrotas. Aquélla era la mayor victoria de la temporada para los Hornets.

Tre Mann lideró a los Hornets con 20 puntos en 12 minutos desde el banquillo. Miles Bridges y Collin Sexton anotaron 15 cada uno en un encuentro en que Charlotte lideró por 57 en la segunda mitad.

Ryan Kalbrenner y Grant Williams regresaron tras lesiones con Charlotte, que superó a Utah por 45 puntos desde la línea de triples en la primera mitad. Los Hornets acertaron 16 de 36 mientras que el Jazz encestó uno de sus 12 intentos.

Brice Sensabaugh anotó 26 puntos por el Jazz, que dio descanso a su máximo anotador Lauri Markkanen y no contó con el centro titular lesionado Jusuf Nurkic.

Williams, quien jugó por primera vez desde noviembre de 2024 tras recuperarse de una cirugía en la rodilla derecha, encestó triples consecutivos para culminar una racha de 23-2 que puso el marcador en 39-8. Utah estuvo más de cinco minutos sin anotar mientras Charlotte sumaba 17 puntos consecutivos.

_____ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP