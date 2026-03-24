Hornets igualan récord de la franquicia con 26 triples y aplastan 134-90 a Kings

Compartir en:









El base de los Hornets de Charlotte, LaMelo Ball (1), lanza ante la defensa del base de los Kings de Sacramento, Malik Monk, durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA en Charlotte, Carolina del Norte, el martes 24 de marzo de 2026. (Foto AP/Nell Redmond) AP

LaMelo Ball sumó 20 puntos con seis triples y Moussa Diabate aportó 17 puntos y 11 rebotes por los Hornets (38-34), que se colocaron a dos partidos de los Hawks de Atlanta por el sexto puesto en la Conferencia Este.

Daeqwon Plowden anotó 22 puntos y el ex Hornet Malik Monk registró un récord personal de 14 asistencias por los Kings (19-54).

Kon Knueppel añadió cuatro triples por los Hornets, mientras el novato de Duke ascendió al segundo lugar en la historia de la franquicia en triples anotados en una temporada con 247. Necesita 14 para superar a Kemba Walker, ahora entrenador de desarrollo de jugadores con los Hornets.

Los 26 triples igualaron el récord de la franquicia establecido el 14 de marzo de 2025 en San Antonio.

Los Kings ofrecieron poca resistencia defensiva, mientras los Hornets lanzaron para un 51% y dominaron 57-35 en los rebotes.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP