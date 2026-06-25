Hornets envían a LaMelo Ball y Josh Green a Timberwolves por Naz Reid y selecciones, según fuente AP

ARCHIVO - Foto del 14 de abril del 2026, el base de los Hornets de Charlotte LaMelo Ball avanza con el balón en el encuentro ante el Heat de Miami. (AP Foto/Nell Redmond, Archivo) AP

La persona habló con la AP bajo condición de anonimato porque el acuerdo, reportado por primera vez por ESPN, aún debe ser aprobado por la liga.

Los tres intercambios de selecciones de primera ronda serán en 2028, 2029 y 2030. Los Hornets también recibirán tres selecciones de segunda ronda en 2029, 2032 y 2033.

Ball, All-Star en 2022, ha lidiado con lesiones de tobillo y pie durante su carrera, pero disputó 72 partidos la temporada pasada y promedió 20,1 puntos, 7,1 asistencias y 4,8 rebotes por partido. Al jugador de 24 años le quedaban tres años del contrato de novato designado por cinco años y 203,9 millones de dólares, una cifra récord de la franquicia.

Se espera que el gerente general de los Hornets, Jeff Peterson, aborde el movimiento en una conferencia de prensa el jueves, en la que el equipo tiene previsto presentar a sus selecciones de primera ronda del draft Hannes Steinbach y Christian Anderson Jr.

Se prevé que este traspaso quede incluido como parte de la transacción en la que Minnesota acordó enviar a Julius Randle a Brooklyn a principios de este mes, en un acuerdo que también involucró a los Bulls de Chicago, dijo a la AP una segunda persona con conocimiento del pacto. Esto creará para los Hornets una excepción de traspaso récord en la NBA de casi 41 millones de dólares.

Los acuerdos no pueden concretarse hasta el 6 de julio, cuando se levante la moratoria de la liga sobre este tipo de movimientos.

Es otro traspaso bomba para la liga, que ha visto cómo Milwaukee traspasó a Giannis Antetokounmpo a Miami por un paquete que incluye a Tyler Herro, un movimiento que siguió al acuerdo de Randle antes del draft.

Se espera que los Hornets vuelvan a firmar al agente libre sin restricciones Coby White para que sea su base titular.

White, el máximo anotador histórico del baloncesto de secundaria en Carolina del Norte, promedió 15,6 unidades y 3 asistencias por partido, con un 39,1% de acierto en triples la temporada pasada con los Hornets, después de ser adquirido en un traspaso con los Bulls de Chicago.

Reid, de 26 años, ha pasado sus siete temporadas completas con los Timberwolves.

Promedió 13,6 tantos, 6,2 rebotes y 2,2 asistencias la temporada pasada.

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El redactor de baloncesto de la AP Tim Reynolds en Miami y el redactor deportivo de la AP Dave Campbell en Minneapolis contribuyeron a este informe.

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FUENTE: AP