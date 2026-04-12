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Hornets aseguran el 9no puesto y un juego en casa en el play-in del Este al vencer a Knicks

NUEVA YORK (AP) — LaMelo Ball y Brandon Miller anotaron 19 puntos cada uno, Kon Knueppel encestó tres triples en su temporada de novato, en la que estableció un récord, y los Hornets de Charlotte vencieron 110-96 a los Knicks de Nueva York el domingo para asegurarse el noveno puesto de la Conferencia Este.

Brandon Miller (24), de los Hornets de Charlotte, se eleva para lanzar durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el domingo 12 de abril de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith)
Brandon Miller (24), de los Hornets de Charlotte, se eleva para lanzar durante la primera mitad de un juego de baloncesto de la NBA contra los Knicks de Nueva York, el domingo 12 de abril de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Pamela Smith) AP

Coby White también aportó 19 puntos para los Hornets, que serán anfitriones del décimo clasificado, Miami, en el torneo de play-in. Charlotte tendrá que ganar ese partido y luego vencer al perdedor del duelo entre el séptimo y el octavo para llegar a los playoffs por primera vez desde 2016.

Con los Knicks ya asegurados en el tercer puesto del Este, Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns, Josh Hart y OG Anunoby no jugaron. Mikal Bridges fue el único titular que vio acción por los Knicks: disputó los 23 segundos iniciales para extender su racha de partidos consecutivos jugados a 638, la octava más larga en la historia de la NBA. Luego cometió una falta para salir del encuentro.

Los Knicks se enfrentarán al sexto clasificado, Atlanta, en la primera ronda de los playoffs. Deuce McBride anotó 21 puntos y el puertorriqueño José Alvarado tuvo 16 mientras los Knicks terminaron con una marca de 53-29.

Knueppel terminó con 3 de 10 en triples y anotó 14 puntos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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