americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Honduras rescindirá convenio con Cuba que pondrá fin a permanencia de brigada médica

TEGUCIGALPA (AP) — El gobierno de Honduras cancelará un convenio con Cuba y pondrá fin a la permanencia de un grupo de 169 médicos de la isla que prestan servicios en el país centroamericano, confirmó el ministro de Comunicaciones, José Augusto Argueta.

“Se va a rescindir este convenio porque no cumple cuestiones elementales para que este grupo sea catalogado como brigada médica”, indicó Argueta a The Associated Press el martes. Explicó que de acuerdo a la norma hondureña una brigada médica solo puede permanecer en Honduras por un lapso de 90 días, pero que el grupo de médicos ya lleva laborando aquí desde 2024.

La llegada de los galenos cubanos fue parte de un acuerdo que firmó el entonces gobierno de la presidenta Xiomara Castro con su par de Cuba para instalar en Honduras centros oftalmológicos y de otras especialidades de atención gratuita.

El convenio quedará abolido en los próximos días, acotó el ministro, al tiempo que señaló que el asunto queda en manos de la Cancillería hondureña.

Sobre una posible presión del gobierno de Estados Unidos a Honduras en momentos que mantiene tensiones con Cuba y un cerco petrolero a la isla, Argueta descartó esa situación y sostuvo que la decisión se debe a la “violación del reglamento y la ley hondureña”.

Argueta explicó que el trabajo de los médicos debió ser gratuito, pero que por cada uno el gobierno estaba pagando un salario de entre 1.600 y 2.500 dólares. Además, debían estar acreditados ante el Colegio Médico de Honduras, lo cual no sucedió, según el ministro.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Un vehículo de Waymo transita por San Bruno, California, el 30 de septiembre de 2025. (Foto AP/Jeff Chiu, Archivo)

Los robotaxis de Waymo se expanden a Texas y Florida

La Guardia Nacional retira a un peatón de los alrededores de la sede de la Fiscalía General en Ciudad de México, el domingo 22 de febrero de 2026, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho (Foto AP/Ginette Riquelme)

Una mujer, un cerco por tierra y aire y una violenta batalla. Así acabó México con el líder del CJNG

ARCHIVO - La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, a la derecha, estrecha la mano de la funcionaria de la Administración de Seguridad en el Transporte Monica Degro en una conferencia de prensa en el aeropuerto Harry Reid, el 22 de noviembre de 2025, en Las Vegas. (AP Foto/Ronda Churchill, Archivo)

Seguridad Nacional suspende los programas de seguridad aeroportuaria TSA PreCheck y Global Entry

ARCHIVO – La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos, el 6 de febrero de 2026, en Washington. (AP Foto/Rahmat Gul, Archivo)

Corte Suprema de EEUU anula aranceles de Trump y sacude su agenda económica

Destacados del día

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

FRENO TOTAL: Exiliados cubanos en EEUU reducen viajes a Cuba más de 40% en enero 2026

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

Corte Federal reabre debate sobre I-220A y residencia para cubanos bajo Ley de Ajuste

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

EEUU intercepta tercer petrolero por evadir sanciones a Venezuela y Cuba en operativo global

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Denuncian desde Miami envío de isotanques de combustible a Cuba vía MIPYMES vinculadas al régimen

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Trump elimina arancel petrolero indirecto a Cuba pero mantiene la emergencia y la presión

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter