Honduras rescindirá convenio con Cuba que pondrá fin a permanencia de brigada médica

“Se va a rescindir este convenio porque no cumple cuestiones elementales para que este grupo sea catalogado como brigada médica”, indicó Argueta a The Associated Press el martes. Explicó que de acuerdo a la norma hondureña una brigada médica solo puede permanecer en Honduras por un lapso de 90 días, pero que el grupo de médicos ya lleva laborando aquí desde 2024.

La llegada de los galenos cubanos fue parte de un acuerdo que firmó el entonces gobierno de la presidenta Xiomara Castro con su par de Cuba para instalar en Honduras centros oftalmológicos y de otras especialidades de atención gratuita.

El convenio quedará abolido en los próximos días, acotó el ministro, al tiempo que señaló que el asunto queda en manos de la Cancillería hondureña.

Sobre una posible presión del gobierno de Estados Unidos a Honduras en momentos que mantiene tensiones con Cuba y un cerco petrolero a la isla, Argueta descartó esa situación y sostuvo que la decisión se debe a la “violación del reglamento y la ley hondureña”.

Argueta explicó que el trabajo de los médicos debió ser gratuito, pero que por cada uno el gobierno estaba pagando un salario de entre 1.600 y 2.500 dólares. Además, debían estar acreditados ante el Colegio Médico de Honduras, lo cual no sucedió, según el ministro.

FUENTE: AP