En corte mujer que rento a más de 12 personas la misma casa en Homestead

La madre de dos hijos señaló que no solamente perdió 4,650 dólares, sino que también se quedó sin hogar, porque la misma noche en la que se mudó a la vivienda de Homestead llegaron muchas personas alegando que a ellas también les habían rentado la propiedad y que ahora quiénes les devolverían el dinero.

Las diferentes víctimas realizaron transferencias bancarias por más de 100 mil dólares.

En un video de seguridad se observa que Contreras, con su hijo en brazos y acompañada por uno de los sospechosos, llegó a la vivienda de una de las víctimas para que le entregaran le entregaran el dinero en efectivo y firmaron los falsos contratos de renta.

“Mi cliente no quiso escapar. En el momento en que su fotografía estaba en la televisión, me llamo a mí y se entregó. No tiene delitos y su bebé de tan solo dos meses de nacido la espera en casa”, alegó el abogado defensor.

Documentos judiciales afirman que la arrestada y sus cómplices conseguían a las víctimas a través de las redes sociales.

El departamento de la policía de Homestead señaló que la mujer se entregó a las autoridades por presión familiar.

Recalcó que ella se había cambiado el color de pelo de rojo a negro.

Gina Romero | americateve.com