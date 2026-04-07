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Hombres armados atacan el edificio que alberga el Consulado de Israel en Estambul

ESTAMBUL (AP) — Un tiroteo el martes ante de un edificio que alberga el consulado de Israel en Estambul dejó dos atacantes muertos y un agente de policía herido, informó la cadena turca Haberturk.

Según el reporte, los agresores portaban armas de cañón largo. Un intercambio de disparos con la policía causó la muerte de dos, mientras que un tercer asaltante fue capturado. Un agente resultó herido durante el enfrentamiento.

La zona que rodea el edificio fue acordonada rápidamente.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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