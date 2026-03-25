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Hombre recibe condena de cárcel suspendida por insultos racistas a futbolista Jess Carter

BLACKBURN, Inglaterra (AP) — Un hombre que publicó mensajes racistas abusivos en internet sobre la futbolista de la selección femenina de Inglaterra Jess Carter recibió el miércoles una condena de cárcel suspendida.

ARCHIVO - Foto del 14 de marzo del 2026, la defensora del Gotham FC Jess Carter duranteel encuentor de la NWSL ante el Boston Legacy FC. (AP Foto/Greg M. Cooper)
ARCHIVO - Foto del 14 de marzo del 2026, la defensora del Gotham FC Jess Carter duranteel encuentor de la NWSL ante el Boston Legacy FC. (AP Foto/Greg M. Cooper) AP

Nigel Dewale, un hombre de 60 años de Great Harwood, en Lancashire, en el norte de Inglaterra, envió dos publicaciones desde su cuenta de TikTok durante el Campeonato Europeo Femenino del año pasado.

Las envió en respuesta a un artículo sobre la investigación policial del abuso racista en internet que recibió Carter anteriormente en el torneo, tras los partidos de Inglaterra contra Francia y Suecia.

Posteriormente, los mensajes fueron rastreados hasta Dewale, quien fue arrestado y acusado.

Un tribunal de magistrados de Blackburn lo condenó a seis semanas de prisión, suspendidas por 12 meses, después de que se declarara culpable de enviar un mensaje gravemente ofensivo a través de una red pública de comunicaciones.

Carter, de 28 años, juega a nivel de clubes para el Gotham FC, en Estados Unidos. Dejó de usar las redes sociales tras el abuso racista y ha denunciado los estereotipos a los que se enfrentan las mujeres negras en el Reino Unido.

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