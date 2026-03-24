Hombre sin manos ni piernas es acusado de matar a tiros a una persona mientras conducía un auto

En esta fotografía difundida por el Departamento de Policía del condado de Charles se ve a Dayton James Webber, de 27 años, quien fue arrestado y acusado como fugitivo de la justicia, el lunes 23 de marzo de 2026, en el condado de Albemarle, Virginia. (Departamento de Policía del condado de Charles vía AP) AP

Dayton James Webber, de 27 años, apareció en un inspirador reportaje de ESPN en 2023 en el que destacó que hacía motocross, luchaba y jugaba fútbol americano antes de convertirse en jugador profesional de cornhole. Ese mismo año escribió un ensayo para el programa “Today” sobre cómo llegó a ser competidor profesional.

Webber fue arrestado la noche del domingo por la policía del condado de Albemarle, que lo acusó de ser prófugo de la justicia, indicó el Departamento de Policía del condado de Charles en un comunicado.

El Condado Charles busca que Webber sea extraditado desde Virginia y señaló que se le acusará de homicidio premeditado, asesinato agravado y cargos relacionados.

De momento se desconoce si Webber cuenta con un abogado. Se dejaron mensajes a su madre en busca de comentarios.

En un ensayo para el programa “Today”, Webber contó en 2023 que los médicos le amputaron parte de los brazos y las piernas cuando tenía 10 meses de edad para salvarle la vida después de contraer una grave infección en la sangre. Le dieron un 3% de probabilidades de sobrevivir, escribió.

Webber llegó a convertirse en jugador profesional de cornhole, un juego en el que los participantes deben lanzar pequeños costales a través de un agujero en una tabla de madera para anotar puntos. En su ensayo para el programa “Today”, explicó cómo aprendió a sujetar la bolsa por las esquinas y lanzarla con los muñones.

Webber se detuvo a un costado de la carretera en La Plata, Maryland, después de presuntamente balear a la persona que viajaba en el asiento delantero. Le pidió a los dos pasajeros que iban en el asiento trasero que lo ayudaran a sacar el cuerpo, según la policía del condado de Charles. Los testigos se negaron, salieron del vehículo y se pusieron en contacto con la policía.

Webber escapó con la víctima aún dentro del automóvil, indicó la policía del condado. Dos horas después, un residente de Charlotte Hall, a unos 16 kilómetros (10 millas) de distancia, reportó el hallazgo de cuerpo en un patio. Los agentes encontraron a la víctima, Bradrick Michael Wells, de 27 años, quien fue declarado muerto en el lugar.

La American Cornhole League publicó un comunicado en su página de Facebook en el que dijo que está al tanto de las acusaciones contra Webber. Señaló que no hará comentarios sobre lo que calificó como “una situación legal activa”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP