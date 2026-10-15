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Hombre de Florida acusado de matar a su exnovia luego de aparecer en programa "People's Court"

ORLANDO, Florida, EE.UU. (AP) — Un hombre de Florida ha sido acusado de matar a la madre de sus hijos hace casi 15 años, después de que su ex prometida desapareciera apenas unas horas después de que apareciera en el programa “The People’s Court”, informó la policía.

La policía de Orlando anunció el arresto de Dale Smith Jr., de 55 años, el miércoles, acusado de asesinato en segundo grado. El cuerpo de Michelle Parker, de 33 años, no ha sido recuperado, pero todas las pruebas apuntan a Smith como el responsable de su muerte, indicó la policía.

Smith tenía previsto comparecer por primera vez ante el tribunal el jueves por la tarde. Los registros judiciales en línea no incluyen a un abogado que lo representara.

El jefe de policía de Orlando, Eric Smith, quien no tiene parentesco con Smith, afirmó durante la conferencia de prensa del miércoles que el caso nunca dejó de ser una prioridad. Señaló que Smith fue la última persona que vio o tuvo contacto con Parker antes de que desapareciera el 17 de noviembre de 2011, cuando ella dejó a sus hijos en la casa de él.

“Durante el último año, ampliamos nuestro equipo de investigación que revisa este caso y le dimos una mirada nueva y enfocada a todas las pruebas”, manifestó el jefe de policía. “Reexaminamos testimonios y declaraciones contradictorias hechas por el sospechoso y utilizamos avances en informática forense digital para descubrir y analizar pruebas adicionales”.

La policía dio pocos detalles sobre las pruebas que tenía contra Smith, pero el detective Phillip McMican confirmó que, en el último año, la policía había reunido nuevas pruebas, así como nuevas conclusiones sobre pruebas antiguas gracias a los avances tecnológicos.

“Vehículos, dispositivos electrónicos, teléfonos, computadoras: hoy podemos interpretar mejor esas pruebas que lo que podíamos hacer en 2011”, explicó McMican.

La policía continúa buscando el cuerpo de Parker. Su vehículo fue hallado abandonado un día después de su desaparición, y más tarde se recuperó su teléfono celular de un lago en el área de Orlando.

Los investigadores no han declarado públicamente un motivo del asesinato de Parker.

El día de la desaparición de Parker, se emitió un episodio de “The People’s Court” en el que aparecían ella y Smith. Smith había demandado a Parker, alegando que un anillo de compromiso de 5.000 dólares que él le compró se perdió cuando ella se lo arrojó durante una discusión. La jueza Marilyn Milian finalmente dictaminó que ambas partes eran responsables de la pérdida del anillo y ordenó a Parker pagarle 2.500 dólares a Smith por la mitad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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