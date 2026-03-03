americateve

Hombre de Detroit logra anular condena por asesinato: su confesión fue coaccionada

DETROIT (AP) — Un juez del área de Detroit anuló el martes una condena por asesinato dictada en 1999 contra un hombre que cumplía cadena perpetua, después de que los fiscales reconocieran que su confesión fue coaccionada por una agente de policía que actuó por su cuenta.

Además, pruebas recientes de ADN “refuerzan aún más la ausencia de cualquier evidencia” que vincule a George Calicut Jr. con el asesinato de Virgie Perkins en su casa de Detroit, indicaron la fiscalía del condado de Wayne y sus abogados.

Calicut, de 56 años, ha estado en prisión por más de 25 años. Ha proclamado su inocencia desde hace tiempo —no hubo testigos presenciales ni pruebas físicas en su contra— y afirmó que nunca vio su supuesta confesión hasta el juicio.

La exoneración de Calicut “refleja el compromiso inquebrantable de esta oficina con la integridad de las condenas y la credibilidad del sistema”, manifestó Valerie Newman, jefa de la unidad de integridad de condenas.

El Departamento de Correccionales señaló que era probable que Calicut fuera liberado en cuestión de horas.

El acusado fue representado la Innocence Clinic de la Facultad de Derecho de la Universidad de Michigan. El Cooley Innocence Project, de la Facultad de Derecho Cooley, también tuvo participación.

Calicut fue acusado de estrangular a Perkins y cortarle el cuello mientras robaba dinero y un teléfono de su casa en 1999. Admitió que, al día siguiente, tomó un teléfono del hijo de Perkins, pero sostuvo que lo sustrajo de un vehículo.

En el juicio, una investigadora de homicidios de Detroit, Barbara Simon, reconoció que ella redactó la presunta confesión de Calicut antes de que él la firmara. Calicut declaró en su propia defensa y negó esas afirmaciones, pero aun así fue declarado culpable de asesinato y recibió automáticamente una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

“Simon le dijo al señor Calicut, que no había tenido interacciones previas con la policía, que podía ayudarlo creando una declaración que reduciría el cargo a homicidio involuntario, lo que le permitiría obtener una fianza e irse a casa”, indicaron los fiscales y los abogados del hombre en un acuerdo de cuatro páginas para desestimar la condena.

Hasta el momento, no ha sido posible contactar a Simon, ya retirada de la policía de Detroit, para solicitar comentarios. Las llamadas a un número telefónico no obtuvieron respuesta.

Detroit ha gastado millones de dólares en acuerdos para resolver demandas relacionadas con el trabajo de Simon como investigadora de homicidios.

Los registros muestran que el fiscal del juicio de Calicut fue Mike Cox, quien posteriormente se desempeñó como fiscal general de Michigan y ahora es candidato republicano a gobernador. Hasta el momento, un correo electrónico para solicitar comentarios sobre la exoneración no ha obtenido respuesta.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Díaz-Canel AHORA exige reformas urgentes al modelo económico cubano en plena crisis

Manuel Marrero descentraliza la economía: municipios podrán aprobar todos los actores económicos en Cuba

ICE arresta a dos cubanos con historial de delitos violentos y acelera deportaciones récord

Un logotipo de ExxonMobil en una pantalla en sede de la Bolsa de Nueva York, el 2 de marzo de 2026. (Foto AP/Seth Wenig)

Trump dice que habrá represalias pronto tras ataque con drones a la Embajada de EE.UU. en Riad

