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Hombre detenido al protestar con canción de "Star Wars" recibirá 50.000 dólares

WASHINGTON (AP) — El Distrito de Columbia acordó pagar 50.000 dólares para resolver una demanda presentada por un residente que acusó a agentes de policía de detenerlo ilegalmente por seguir a una patrulla de la Guardia Nacional de Ohio mientras reproducía en su teléfono celular el tema de Darth Vader de “Star Wars”, según un documento difundido el lunes.

Miembros de la Guardia Nacional montan guardia en las calles cercanas al complejo de la Casa Blanca el sábado 13 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana)
Miembros de la Guardia Nacional montan guardia en las calles cercanas al complejo de la Casa Blanca el sábado 13 de junio de 2026, en Washington. (Foto AP/Jose Luis Magana) AP

El demandante, Sam O’Hara, demandó al distrito, a cuatro agentes del Departamento de Policía Metropolitana y a un miembro de la guardia de Ohio por lo que, según él, fue su acto de protesta contra el despliegue federal de fuerzas del orden del presidente Donald Trump en Washington, D.C.

Un escrito judicial presentado el jueves reveló el acuerdo, pero no especificó ninguna condición monetaria. La cifra está incluida en una copia del acuerdo de conciliación que la oficina del fiscal general de D.C., Brian L. Schwalb, proporcionó a The Associated Press.

El acuerdo por 50.000 dólares incluye honorarios y costos de abogados. O’Hara es representado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) del Distrito de Columbia. En un correo electrónico enviado el viernes, un portavoz de la ACLU calificó las condiciones financieras del acuerdo como “una cantidad significativa” con la que O’Hara “está satisfecho”, pero indicó que no divulgarían la cifra en dólares para proteger su privacidad.

O’Hara, un artista que trabaja en el sector de la hospitalidad, aceptó retirar sus reclamaciones contra el distrito y los agentes del MPD dentro de los tres días hábiles posteriores a recibir el pago del acuerdo. El acuerdo no constituye una admisión de irregularidades por parte del distrito, señala el documento.

El acuerdo de O’Hara con el distrito no resuelve sus reclamaciones relacionadas contra un miembro de la Guardia Nacional de Ohio, el sargento Devon Beck, quien ha pedido a un juez que desestime las reclamaciones de O’Hara en su contra.

O’Hara demandó al distrito en octubre, al afirmar que los agentes de policía violaron sus derechos de la Primera Enmienda a la libertad de expresión y sus derechos de la Cuarta Enmienda contra incautaciones irrazonables y el uso excesivo de la fuerza.

O’Hara reprodujo en su teléfono el tema “The Imperial March” de “Star Wars” mientras seguía a varios efectivos de la Guardia Nacional por una calle pública el 11 de septiembre de 2025. Uno de los efectivos llamó a agentes de policía, quienes detuvieron a O’Hara y lo mantuvieron esposado durante 15 a 20 minutos antes de dejarlo ir sin presentar cargos, según la demanda.

El despliegue continuo de miembros de la guardia por parte de Trump en Washington comenzó el agosto pasado después de que el presidente republicano emitiera una orden ejecutiva en la que declaró una emergencia por delincuencia en la capital del país. El aumento de presencia avivó las tensiones con los residentes del distrito, de marcada tendencia demócrata. Cientos de miembros de la guardia siguen desplegados en el distrito casi un año después, sin un final claro a la vista.

FUENTE: AP

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