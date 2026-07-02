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Hombre con bandera tibetana muere tras prenderse fuego frente a sede de la ONU

NUEVA YORK (AP) — Un hombre que sostenía una bandera tibetana frente a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York murió tras prenderse fuego el jueves, según informaron las autoridades.

La policía se presentó tras una llamada al servicio de emergencias 911 alrededor de las 6:30 de la tarde y encontraron a un hombre de 52 años con quemaduras graves en todo el cuerpo, de acuerdo con el Departamento de Policía de Nueva York.

El hombre fue trasladado al hospital y posteriormente fue declarado muerto, según la policía.

La policía investiga el incidente. Las autoridades indicaron que no podían comentar qué llevó al hombre a prenderse fuego.

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NOTA DEL EDITOR: Esta historia incluye una discusión sobre el suicidio. Si usted o alguien que conoce necesita ayuda, la línea de prevención del suicidio y crisis en Estados Unidos está disponible llamando o enviando un mensaje de texto al 988.

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La policía señaló que no se ha dado a conocer el nombre de la persona muerta porque su familia aún no ha sido notificada.

Un portavoz de las Naciones Unidas dijo que el incidente ocurrió después de que concluyeran todas las reuniones programadas para ese día.

China señala que el Tíbet ha sido parte de su territorio desde mediados del siglo XIII, y el Partido Comunista chino ha gobernado la región del Himalaya desde 1951. Pero algunos tibetanos sostienen que fueron independientes en la práctica durante la mayor parte de su historia, y que el gobierno chino quiere explotar la región mientras aplasta su identidad cultural.

China no reconoce al gobierno tibetano en el exilio, llamado la Administración Central Tibetana, y no ha mantenido diálogo con los representantes del dalái lama desde 2010. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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