Hombre baleado por el ICE en California enfrentará cargos por atropellar a un agente federal

Patrick Kolasinski, abogado de Carlos Iván Mendoza Hernández, habla en una conferencia de prensa, acompañado de Cindy, la prometida de su cliente, en Modesto, California, el miércoles 8 de abril de 2026. (AP Foto/Terry Chea) AP

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de California alega que Carlos Iván Mendoza Hernández avanzó con su vehículo y golpeó a un agente federal, y luego dio marcha atrás e impactó contra un vehículo de las fuerzas del orden tras ser detenido el 7 de abril. Se espera que comparezca ante el tribunal en Sacramento.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) indicó que agentes del ICE dispararon en defensa propia contra Mendoza cuando éste intentó embestirlos con su auto. La agencia señaló que realizaban una detención de cumplimiento contra Mendoza, de 36 años, en Patterson, una ciudad a unos 120 kilómetros (75 millas) al sureste de San Francisco. Las autoridades lo describieron como un presunto miembro de una pandilla buscado para ser interrogado en El Salvador en relación con un homicidio.

El abogado de Mendoza, Patrick Kolasinski, afirmó que su cliente entró en pánico e intentó huir cuando los agentes del ICE impidieron el paso de su auto.

Imágenes de una cámara de tablero obtenidas por KCRA-TV muestran a tres agentes de pie alrededor de un vehículo detenido al costado de una carretera. Uno de los agentes parece tocar la ventanilla del lado del conductor cuando el auto comienza a retroceder y girar, golpeando un vehículo que estaba detrás. Al menos dos de los agentes tienen armas desenfundadas y apuntan al auto. Luego, el conductor avanza hacia donde están de pie los hombres y gira bruscamente, cruzando el separador central de la vía.

El video no tiene sonido, y no está claro cuándo se efectuaron los disparos o si alguno de ellos dijo algo.

Kolasinski señaló que los agentes dispararon contra Mendoza mientras el auto estaba detenido y que él se alejó para huir de los disparos.

“Está haciendo todo lo que puede para no atropellarlos”, dijo el abogado sobre la reacción de su cliente durante la detención.

Kolasinski también cuestiona las afirmaciones del DHS de que existía una orden de arresto contra su cliente. Señaló que Mendoza, quien está comprometido con una ciudadana de Estados Unidos, es obrero y padre de una niña de 2 años. Indicó que lo han detenido por infracciones menores de tránsito, pero que no tiene antecedentes penales en Estados Unidos y no es objeto de una orden de arresto en El Salvador, donde fue absuelto de un cargo de asesinato.

“Estamos preparados para enfrentarlas”, dijo Kolasinski sobre las acusaciones.

Ni el DHS ni el ICE han respondido a las solicitudes de comentarios de The Associated Press sobre las afirmaciones del abogado.

El encuentro forma parte de la serie de tiroteos ocurridos durante la intensa ofensiva del gobierno del presidente Donald Trump para detener y deportar a inmigrantes que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente, sobre lo cual se han planteado preguntas a funcionarios federales de inmigración.

Kolasinski afirmó que Mendoza, con doble ciudadanía de El Salvador y México, llegó a Estados Unidos en 2019, pero añadió que no conocía el estatus legal de su cliente ni cómo ingresó al país. Autoridades federales sostienen que se encuentra en Estados Unidos ilegalmente.

Mendoza fue sometido a tres cirugías por múltiples heridas de bala, dijo su abogado. Tiene dificultad para hablar porque recibió un disparo en la mandíbula, pero insiste en que nunca fue miembro de una pandilla, según el letrado.

Según un documento judicial del 25 de octubre de 2019 emitido por un juez de El Salvador, Mendoza fue absuelto tras ser acusado de asesinato y se ordenó su liberación inmediata. Tenía 29 años en ese momento. En el documento se menciona a otras 10 personas condenadas por diversos delitos, desde robo agravado hasta asesinato, y se indica que al menos una de ellas era miembro de la pandilla Barrio 18. Pero no se señala que Mendoza perteneciera a una pandilla ni que se le acusara de participar en actividades de pandillas.

La prometida de Mendoza lo visitó en el hospital durante el fin de semana y él seguía con un dolor considerable, dijo Kolasinski el lunes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP