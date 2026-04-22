Hombre acusado de tiroteos en área de Atlanta muere en la cárcel

Foto entregada por el Departamento de Policía del condado Chatham en Georgia que muestra a Olaolukitan Adon Abel, el 20 de abril del 2025. (Departamento de Policía del condado Chatham via AP) AP

Guardias penitenciarios encontraron a Olaolukitan Adon Abel, de 26 años, inconsciente en su celda, según un comunicado del Departamento de Policía del condado DeKalb. Brindaron atención médica al veterano de la Marina pero posteriormente fue declarado muerto.

La causa oficial de defunción no ha sido determinada, pero las autoridades no sospechan que haya habido delito, según la oficina. Hay una investigación interna en curso.

Adon Abel fue acusado de matar a Prianna Weathers, de 31 años, y a la auditora del DHS Lauren Bullis, de 40, en el ataque de la semana pasada. Las autoridades también buscaban presentar un cargo adicional de asesinato por Tony Mathews, de 49 años, quien resultó herido en el ataque y murió el domingo.

Las autoridades no han ofrecido un posible motivo de los tiroteos. No está claro si Adon Abel conocía a alguna de las víctimas. La policía ha dicho que cree que al menos una fue baleada al azar.

Adon Abel fue representado por un defensor público, y el consejo estatal que supervisa el trabajo de los defensores señaló el miércoles en un comunicado que su muerte le niega “la oportunidad de impugnar los cargos ante un tribunal”.

“También lamentamos que las familias, amigos y colegas de las víctimas puedan quedarse ahora sin las respuestas más completas que un proceso legal público podría haber aportado sobre cómo ocurrieron estas muertes”, indicó el comunicado. “Esa es una realidad dolorosa y aleccionadora para todos los afectados”.

Los registros judiciales muestran que Adon Abel enfrentaba cargos estatales de asesinato con malicia, agresión agravada y delitos relacionados con armas. También enfrentaba un cargo federal por posesión ilegal del arma como persona previamente condenada por un delito grave, presentado el viernes.

Sus compañeros de vivienda dijeron a The Associated Press que, poco antes de los tiroteos, tuvo una fuerte discusión por el aire acondicionado en su casa y salió furioso. Vivía con otras seis personas en unidades separadas de la vivienda.

Al originario del Reino Unido se le concedió la ciudadanía estadounidense en 2022 mientras servía en la Marina y estaba destinado en el área de San Diego.

Los ataques en Georgia llamaron rápidamente la atención del gobierno de Trump, y el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, denunció el hecho de que Adon Abel recibió la ciudadanía bajo la presidencia de Joe Biden. Mullin enumeró una larga lista de presuntos delitos previos de Adon Abel, pero no está claro si alguno de ellos ocurrió antes de que se convirtiera en ciudadano.

Los registros militares muestran que Adon Abel se alistó en la Marina en 2020; su último destino fue el Escuadrón de Ataque Marítimo con Helicópteros en Coronado, California, y como suboficial recibió una cinta “E” de la Marina por desempeño superior en preparación para el combate.

Según registros judiciales de California, Adon Abel se declaró culpable en octubre de 2024 de agredir a dos policías con un arma mortal y de atacar a otra persona cuando estaba apostado en Coronado, cerca de San Diego.

El abogado que lo representó en ese caso, Brandon Naidu, lo ha descrito como cortés, tranquilo y de voz suave en sus interacciones. Dijo el miércoles que su obligación de proteger la confidencialidad de sus conversaciones limita lo que puede decir públicamente, pero que “la salud mental estuvo absolutamente en el centro de su caso en San Diego”.

“Tenía ideación suicida como resultado de problemas de salud mental que él estaba tratando por su cuenta con sustancias”, manifestó.

Añadió: “Nadie gana con esto. Nunca sabremos los motivos, qué se pudo haber hecho antes o incluso después. Nadie obtiene un cierre adecuado con esto”.

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Hanna reportó desde Topeka, Kansas, y Golden desde Seattle.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP