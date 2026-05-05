americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Holmgren anota 24 puntos y Thunder vence a Lakers 108-90 en 1er juego de su serie

OKLAHOMA CITY (AP) — Chet Holmgren anotó 24 puntos y capturó 12 rebotes por el Thunder de Oklahoma City, que arrolló el martes 108-90 a los Lakers de Los Ángeles, al iniciar su serie de semifinales de la Conferencia Oeste.

Shai Gilgeous-Alexander, base del Thunder de Oklahoma City, elude a Austin Reaves, de los Lakers de Los Ángeles, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Kyle Phillips)
Shai Gilgeous-Alexander, base del Thunder de Oklahoma City, elude a Austin Reaves, de los Lakers de Los Ángeles, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Shai Gilgeous-Alexander y Ajay Mitchell sumaron 18 puntos cada uno por el Thunder. El monarca defensor mejoró a una foja de 5-0 en los playoffs, pese a la ausencia de Jalen Williams, elegido al Juego de Estrellas de 2025 y quien se perdió su tercer partido consecutivo debido a una lesión en los isquiotibiales izquierdos.

El Thunder atinó el 49,4% de sus disparos de campo y encestó 13 de 30 triples.

Oklahoma City será anfitrión del segundo duelo, previsto para el jueves.

Los Ángeles tuvo dificultades para generar ofensiva sin el campeón anotador Luka Doncic, quien se ha perdido el último mes por una lesión de isquiotibiales. LeBron James anotó 27 puntos y Rui Hachimura agregó 18 para los Lakers.

Austin Reaves, quien promedió 23,3 puntos en la temporada regular, se quedó en ocho, al embocar 3 de 16 tiros de campo.

Oklahoma City ganó los cuatro enfrentamientos de la temporada regular por un promedio de 29,3 puntos, y éste fue apenas un poco más cerrado. El Thunder limitó a los Lakers a 41,7% en tiros de campo y provocó 17 pérdidas de balón.

Los Lakers se despegaron con una ventaja de 7-0. James anotó cinco de esos puntos.

Con el tiempo, el Thunder se sacudió el óxido tras una pausa de ocho días y se puso arriba 31-26 al final del primer cuarto, pese a los 12 puntos de James.

La clavada a dos manos de Holmgren tras un alley-oop, en un pase bombeado de Isaiah Hartenstein, puso al Thunder arriba por 48-39. En la jugada, el alero de los Lakers Jarred Vanderbilt se lesionó el dedo meñique de la mano derecha, salió del partido y no regresó.

Oklahoma City ganaba 61-53 al descanso, pese a los 16 puntos de James.

Mitchell, quien fue titular en lugar de Williams, encestó un triple desde la esquina y recibió falta de Marcus Smart en el último minuto del tercer cuarto. Su tiro libre puso al Thunder arriba 84-72, marcador que se mantuvo hasta el final del periodo.

La volcada en contragolpe de Alex Caruso al inicio del cuarto periodo puso a Oklahoma City arriba 88-73, y el Thunder mantuvo el control a partir de entonces.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter