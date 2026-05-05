Holmgren anota 24 puntos y Thunder vence a Lakers 108-90 en 1er juego de su serie

Shai Gilgeous-Alexander, base del Thunder de Oklahoma City, elude a Austin Reaves, de los Lakers de Los Ángeles, el martes 5 de mayo de 2026 (AP Foto/Kyle Phillips) AP

Shai Gilgeous-Alexander y Ajay Mitchell sumaron 18 puntos cada uno por el Thunder. El monarca defensor mejoró a una foja de 5-0 en los playoffs, pese a la ausencia de Jalen Williams, elegido al Juego de Estrellas de 2025 y quien se perdió su tercer partido consecutivo debido a una lesión en los isquiotibiales izquierdos.

El Thunder atinó el 49,4% de sus disparos de campo y encestó 13 de 30 triples.

Oklahoma City será anfitrión del segundo duelo, previsto para el jueves.

Los Ángeles tuvo dificultades para generar ofensiva sin el campeón anotador Luka Doncic, quien se ha perdido el último mes por una lesión de isquiotibiales. LeBron James anotó 27 puntos y Rui Hachimura agregó 18 para los Lakers.

Austin Reaves, quien promedió 23,3 puntos en la temporada regular, se quedó en ocho, al embocar 3 de 16 tiros de campo.

Oklahoma City ganó los cuatro enfrentamientos de la temporada regular por un promedio de 29,3 puntos, y éste fue apenas un poco más cerrado. El Thunder limitó a los Lakers a 41,7% en tiros de campo y provocó 17 pérdidas de balón.

Los Lakers se despegaron con una ventaja de 7-0. James anotó cinco de esos puntos.

Con el tiempo, el Thunder se sacudió el óxido tras una pausa de ocho días y se puso arriba 31-26 al final del primer cuarto, pese a los 12 puntos de James.

La clavada a dos manos de Holmgren tras un alley-oop, en un pase bombeado de Isaiah Hartenstein, puso al Thunder arriba por 48-39. En la jugada, el alero de los Lakers Jarred Vanderbilt se lesionó el dedo meñique de la mano derecha, salió del partido y no regresó.

Oklahoma City ganaba 61-53 al descanso, pese a los 16 puntos de James.

Mitchell, quien fue titular en lugar de Williams, encestó un triple desde la esquina y recibió falta de Marcus Smart en el último minuto del tercer cuarto. Su tiro libre puso al Thunder arriba 84-72, marcador que se mantuvo hasta el final del periodo.

La volcada en contragolpe de Alex Caruso al inicio del cuarto periodo puso a Oklahoma City arriba 88-73, y el Thunder mantuvo el control a partir de entonces.

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FUENTE: AP