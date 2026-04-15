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Hoerner produce 5 e Imanaga poncha a 11 en la paliza 11-2 de los Cachorros a los Filis

FILADELFIA (AP) — Nico Hoerner impulsó cinco carreras, la mayor cantidad de su carrera, Shota Imanaga ponchó a 11 en seis sólidas entradas y los Cachorros de Chicago arrollaron 11-2 a los Filis de Filadelfia la noche del miércoles.

Shota Imanaga, lanzador de los Cachorros de Chicago, trabaja durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el miércoles 15 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke)
Shota Imanaga, lanzador de los Cachorros de Chicago, trabaja durante la cuarta entrada del juego de béisbol de Grandes Ligas contra los Filis de Filadelfia, el miércoles 15 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Matt Rourke) AP

Dansby Swanson conectó un jonrón y Matt Shaw pegó tres dobles y remolcó dos carreras para los Cachorros, que conectaron 15 imparables para llevarse el juego decisivo de la serie de tres.

Trea Turner y Bryce Harper batearon jonrones por Filadelfia.

Imanaga (1-1) permitió tres hits y otorgó una base por bolas.

Chicago tomó la delantera de forma definitiva con tres carreras en la tercera entrada ante el paruano Jesús Luzardo (1-3). El sencillo corto de Hoerner impulsó a Shaw desde segunda e igualó el juego 1-1. Después de que Alex Bregman recibió base por bolas, Hoerner y Bregman ejecutaron un doble robo. El primero llegó al plato cuando el tiro del receptor J.T. Realmuto se fue al jardín izquierdo. Bregman avanzó a tercera por el error y anotó con un lanzamiento descontrolado de Luzardo.

Después de que el jonrón de dos carreras de Hoerner hacia el jardín entre izquierdo y central en la quinta entrada le dio a los Cachorros una ventaja de cuatro carreras, Chicago sumó cuatro más en la sexta. El doble de dos carreras de Shaw terminó la noche para Luzardo, y Hoerner coronó la anotación con un sencillo de dos carreras ante el relevista zurdo Kyle Backhus.

Luzardo fue castigado con nueve carreras —ocho limpias— y 12 hits en 5 entradas y un tercio, lo que elevó su efectividad a 7,94.

Imanaga se asentó después de permitir el jonrón de Turner para abrir el juego.

Kyle Schwarber, de Filadelfia, se fue de 4-0 con tres ponches y vio terminar su racha de embasarse en 15 juegos consecutivos.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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