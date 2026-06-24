americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Histórica victoria legal compensa a futbolista embarazada que perdió su contrato

LAUSANA, Suiza (AP) — En una victoria legal histórica para las futbolistas, el máximo tribunal del deporte ha concedido a Maja Göthberg una compensación salarial por parte de Lazio Women después de que el club italiano pusiera fin a las conversaciones contractuales cuando supo que estaba embarazada.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ordenó a la Lazio pagar a Göthberg más de 70.000 euros (79.000 dólares) en compensación salarial y por la “vulneración de sus derechos de la personalidad”, incluidos intereses del 5% correspondientes a los últimos dos años, según un veredicto publicado el miércoles por el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO.

La exinternacional juvenil de Suecia llevó su apelación ante el TAS después de perder su reclamación inicial en un tribunal de la FIFA.

“La importancia de este fallo va más allá de Maja Göthberg y confirma que los clubes no pueden simplemente desentenderse de una relación laboral, aunque esta no esté plenamente formalizada, una vez que se enteran de que una jugadora está embarazada”, indicó la directora jurídica de FIFPRO, Alexandra Gomez Bruinewoud.

Göthberg jugó para la Lazio Women en la temporada 2023-24 y ayudó al club a lograr el ascenso a la máxima categoría.

El fallo del TAS indicó que ella descubrió que estaba embarazada y se lo comunicó al club durante las conversaciones de ese verano sobre un nuevo contrato con un salario bruto de 64.000 euros (72.500 dólares).

“De inmediato, la relación se deterioró”, señaló FIFPRO. “Lazio Women argumentó posteriormente que no existía ningún contrato y que la jugadora ya no deseaba continuar”.

Una prueba clave para ganar la apelación fueron mensajes de WhatsApp enviados durante las negociaciones, que mostraban que la Lazio estaba al tanto de su embarazo.

El fallo del TAS señaló que los jueces de la FIFA habían determinado previamente que Göthberg “no logró demostrar que las partes hubieran celebrado un contrato de trabajo”.

“El TAS dejó claro que, cuando se han acordado los términos esenciales y ambas partes actúan como si existiera un contrato, una jugadora está protegida”, indicó el sindicato. “El fallo del TAS también establece un precedente importante en torno a la confidencialidad de la información médica relacionada con el embarazo”.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Esta combinación de fotos muestra al francés Kylian Mbappé, al argentino Lionel Messi y al noruego Erling Haaland durante sus respectivos encuentros del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026 (AP Foto/Derik Hamilton, left, Ashley Landis, y Pamela Smith)

Messi, Mbappé y Haaland deslumbran durante el mismo día en el Mundial

Lionel Messi celebra tras anotar un gol para Argentina en el partido contra Austria en el partido por el Grupo J del Mundial, el lunes 22 de junio de 2026, en Arlington, Texas. (AP Foto/Jessica Tobias)

Histórico: Messi bate el récord de goles en Mundiales contra Austria

Willy Semedo de Cabo Verde marca al español Lamine Yamal durante el partido del Grupo H del Mundial, el lunes 15 de junio de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)

Cabo Verde impresiona en su debut en el Mundial y deja sin goles a España en el 1er tiempo

Destacados del día

Expiloto cubano se declara NO culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate; fiscalía pide perpetua

Expiloto cubano se declara NO culpable en Miami por derribo de Hermanos al Rescate; fiscalía pide perpetua

Cierra el Grand Aston La Habana por falta de combustible y agrava crisis turística en toda Cuba

Cierra el Grand Aston La Habana por falta de combustible y agrava crisis turística en toda Cuba

Cubano contratista de FedEx acusado de robar zapatillas Nike valoradas en $36,000 en Miami-Dade

Cubano contratista de FedEx acusado de robar zapatillas Nike valoradas en $36,000 en Miami-Dade

La ola socialista de Mamdani arrasa en Nueva York y amenaza con llegar a Washington tras primarias demócratas.

La ola socialista de Mamdani arrasa en Nueva York y amenaza con llegar a Washington tras primarias demócratas.

Marco Rubio golpea otra vez a GAESA: sanciona bancos, minería, logística y familia Castro

Marco Rubio golpea otra vez a GAESA: sanciona bancos, minería, logística y familia Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter