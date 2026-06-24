Histórica victoria legal compensa a futbolista embarazada que perdió su contrato

El Tribunal de Arbitraje Deportivo ordenó a la Lazio pagar a Göthberg más de 70.000 euros (79.000 dólares) en compensación salarial y por la “vulneración de sus derechos de la personalidad”, incluidos intereses del 5% correspondientes a los últimos dos años, según un veredicto publicado el miércoles por el sindicato mundial de futbolistas FIFPRO.

La exinternacional juvenil de Suecia llevó su apelación ante el TAS después de perder su reclamación inicial en un tribunal de la FIFA.

“La importancia de este fallo va más allá de Maja Göthberg y confirma que los clubes no pueden simplemente desentenderse de una relación laboral, aunque esta no esté plenamente formalizada, una vez que se enteran de que una jugadora está embarazada”, indicó la directora jurídica de FIFPRO, Alexandra Gomez Bruinewoud.

Göthberg jugó para la Lazio Women en la temporada 2023-24 y ayudó al club a lograr el ascenso a la máxima categoría.

El fallo del TAS indicó que ella descubrió que estaba embarazada y se lo comunicó al club durante las conversaciones de ese verano sobre un nuevo contrato con un salario bruto de 64.000 euros (72.500 dólares).

“De inmediato, la relación se deterioró”, señaló FIFPRO. “Lazio Women argumentó posteriormente que no existía ningún contrato y que la jugadora ya no deseaba continuar”.

Una prueba clave para ganar la apelación fueron mensajes de WhatsApp enviados durante las negociaciones, que mostraban que la Lazio estaba al tanto de su embarazo.

El fallo del TAS señaló que los jueces de la FIFA habían determinado previamente que Göthberg “no logró demostrar que las partes hubieran celebrado un contrato de trabajo”.

“El TAS dejó claro que, cuando se han acordado los términos esenciales y ambas partes actúan como si existiera un contrato, una jugadora está protegida”, indicó el sindicato. “El fallo del TAS también establece un precedente importante en torno a la confidencialidad de la información médica relacionada con el embarazo”.

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FUENTE: AP