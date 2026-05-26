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Historiador británico Timothy Garton Ash gana Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

MADRID (AP) — Su experiencia en momentos cruciales de la historia reciente de Europa y “su defensa de la libertad, la unidad y la fortaleza del proyecto europeo” han brindado al historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales y Humanidades, anunció el jurado el martes.

“El suyo es un pensamiento emancipador que ofrece claves ineludibles para interpretar el presente y argumentos para encarar el futuro con esperanza”, apuntó el jurado en su acta.

El galardón reconoce además su “apasionada y lúcida defensa de los valores democráticos”, así como sus llamados de atención sobre los peligros que amenazan a la democracia, como el autoritarismo o el populismo, agregó la nota.

“Considero este honor también como una muestra más de la comunidad intelectual de Europa –y de otros lugares– que necesitamos más que nunca en estos tiempos difíciles para nuestro continente y para la búsqueda de la verdad”, dijo el historiador en un comunicado de la fundación que da nombre a los premios.

Garton Ash, que se impuso a 36 candidaturas de 12 nacionalidades, recoge el testigo del sociólogo y demógrafo estadounidense Douglas Massey.

El listado de galardonados que recibirán su premio en una ceremonia en octubre en Oviedo, en el norte de España, incluye al estudio japonés de animación Studio Ghibli en la categoría de Comunicación y Humanidades y la compositora y artista visual estadounidense Patti Smith en Artes.

Los químicos británicos David Klenerman y Shankar Balasubramanian y el biofísico francés Pascal Mayer, en Investigación Científica y Técnica, y la Bóveda Global de Semillas de Svalbard, Noruega, en Cooperación Internacional, completan el elenco de premiados, que se completará en las próximas semanas con las tres categorías restantes: Deportes, Letras y Concordia.

El reconocimiento incluye un premio de 50.000 euros.

FUENTE: AP

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