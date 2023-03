Hipótesis sobre COVID-19 se disparan tras un nuevo reporte

Associated Press

Associated Press

Lo que sí se sabe es que cuando se trata de la desinformación sobre el COVID-19, cualquier nuevo reporte sobre el origen del virus no tarda en provocar una recaída y el regreso de afirmaciones engañosas sobre el virus, las vacunas y las mascarillas que han resonado desde el inicio de la pandemia.

El reporte no se ha hecho público, y las autoridades en Washington recalcaron que varias agencias estadounidenses discrepan sobre el origen.

La viróloga Angela Rasmussen dijo que la gente debe tener la mente abierta sobre las pruebas empleadas en el análisis del Departamento de Energía. Sin embargo, señaló que sin evaluar las pruebas en el informe clasificado, no hay motivo para cuestionar la conclusión de que el virus se expandió de forma natural.

“Podemos saber y sabemos lo que muestra la evidencia científica”, tuiteó Rasmussen el martes. “Las pruebas disponibles aún muestran una aparición zoonótica en el mercado de Huanan”.

Sin embargo, muchos de los que mencionaban el reporte como demostración parecían poco interesados en las pruebas. En cambio, aprovecharon para decir que el documento también sugería que los expertos se habían equivocado sobre las mascarillas y las vacunas.

“Los cierres de escuelas fueron una medida fracasada y catastrófica. Las mascarillas son ineficaces. Y perjudiciales”, afirmó un tuit leído casi 300.000 veces desde el domingo. “El COVID salió de un laboratorio. Todo lo que dijimos los escépticos era cierto”.

Las menciones en general del COVID-19 comenzaron a subir después de que The Wall Street Journal publicara el domingo un artículo sobre el reporte del Departamento de Energía. Desde entonces, las menciones a varias teorías conspirativas asociadas al COVID se han disparado, según un análisis realizado por Zignal Labs, una firma de inteligencia con sede en San Francisco, que fue compartido con The Associated Press.

Aunque la teoría de la fuga de laboratorio circula por internet desde que comenzó la pandemia, las referencias a la idea subieron un 100.000% en las 48 horas desde que se reveló el reporte del Departamento de Energía, según el análisis de Zignal, que revisó medios sociales, blogs y otros sitios.

Muchas de las teorías conspirativas se contradicen entre sí y a los hallazgos del reporte del Departamento de Energía. En un tuit el martes, la representante estadounidense Marjorie Taylor Greene, republicana por Georgia, describió el COVID-19 como “un arma biológica artificial china”. Un seguidor no tardó en contradecirla: “Se hizo en Ucrania”, afirmó.

Con tantas preguntas sin respuesta sobre un fenómeno mundial que se ha cobrado muchas vidas y trastocado aún más, no es sorprendente en absoluto que el COVID-19 aún pueda generar tanto enojo y desinformación, explicó Bret Schafer, experto de la Alliance for Securing Democracy, una organización con sede en Washington que sigue la propaganda gubernamental sobre el COVID-19.

“La pandemia fue increíblemente disruptiva para todo el mundo. La intensidad de los sentimientos sobre el COVID, no creo que eso vaya a desaparecer”, dijo Schafer. “Y cada vez que surge algo nuevo, reaviva estas quejas y frustraciones, reales o imaginarias”.

En el pasado, funcionarios del gobierno chino han empleado sus cuentas en medios sociales para difundir teorías conspirativas contrarias a Estados Unidos, incluidas algunas que sugerían que Estados Unidos había creado el virus del COVID-19 y atribuido su liberación a China.

Por ahora, han respondido con más discreción al reporte del Departamento de Energía. En su respuesta oficial, el gobierno chino rechazó las conclusiones de la agencia como un esfuerzo para politizar la pandemia. En internet, la amplia red de propaganda y la red de desinformación de Beijing se mantenía casi en silencio, con apenas unas pocas publicaciones que criticaban o se burlaban del reporte.

“URGENTE”, escribió en Twitter un youtuber prochina. “Ahora puedo anunciar con ‘baja confianza’ que la pandemia del COVID comenzó como una fuga del laptop de Hunter Biden”.

FUENTE: Associated Press