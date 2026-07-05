Hidroavión aterriza de emergencia en el East River de Nueva York; no hay heridos

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El hidroavión, que transportaba a 10 personas, hizo un “aterrizaje duro” cerca del mediodía, informó el Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York. La aeronave quedó en posición vertical y estaba siendo remolcada de regreso al muelle, indicó el departamento.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran una avioneta blanca que parece inclinarse de lado, con la punta del ala izquierda en el agua, mientras un helicóptero sobrevolaba la zona en círculos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP