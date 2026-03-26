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Hermano y hermana acusados en conexión con explosivo fuera de base aérea en Florida

FORT LAUDERDALE, Florida, EE.UU. (AP) — Un hombre que huyó a China y su hermana han sido acusados después de que este mes se dejara un artefacto explosivo fuera de una puerta en la Base Aérea MacDill, en Tampa.

La Base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, Florida, el 6 de febrero del 2017. (AP foto/Susan Walsh)
La Base de la Fuerza Aérea MacDill en Tampa, Florida, el 6 de febrero del 2017. (AP foto/Susan Walsh) AP

Alen Zheng, de 20 años, y Ann Mary Zheng, de 27, fueron acusados el miércoles en acusaciones federales separadas. La hermana está bajo custodia, mientras que el hermano se ha dado a la fuga, según una publicación en redes sociales del director del FBI, Kash Patel.

A Alen Zheng se le acusa de intentar dañar propiedad del gobierno, fabricar ilegalmente un artefacto destructivo y poseer un artefacto destructivo no registrado. La acusación menciona específicamente el paquete hallado en MacDill.

A Ann Mary Zheng se le acusa de manipulación de testigos y de ser cómplice después del hecho en el caso de Alen Zheng.

Los registros judiciales en línea no incluían un abogado para ninguna de las dos personas.

Se encontró un paquete sospechoso fuera de MacDill el 16 de marzo, lo que llevó al FBI a investigar. El Comando Central de Estados Unidos está ubicado en MacDill y es responsable de las operaciones militares en Oriente Medio, Asia Central y partes del sur de Asia. MacDill es una de las bases que ha estado en alerta reforzada desde que comenzó la guerra en Irán.

Otro hombre fue arrestado a principios de esta semana acusado de realizar llamadas telefónicas amenazantes a la base días después de que se descubriera el artefacto, aunque los investigadores no han acusado a ese llamante de haber colocado ningún dispositivo. De momento no hay conexión evidente entre el llamante y los Zheng.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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