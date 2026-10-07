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Henri B. Kagan y Kenso Soai ganan el Premio Nobel de Química

ESTOCOLMO (AP) — Henri B. Kagan y Kenso Soai ganaron el Premio Nobel de Química el miércoles por su descubrimiento de efectos no lineales y de la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.

Las fotos de Henri Kagan y Kenso Soai, en una pantalla, tras anunciar su Nobel de Química, en la Real Academia de las Ciencias de Suecia, en Estocolmo, Suecia, el 7 de octubre de 2026. (Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP)
Las fotos de Henri Kagan y Kenso Soai, en una pantalla, tras anunciar su Nobel de Química, en la Real Academia de las Ciencias de Suecia, en Estocolmo, Suecia, el 7 de octubre de 2026. (Fredrik Sandberg/TT News Agency via AP) AP

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció al ganador en Estocolmo.

La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de galardonados o una organización.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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