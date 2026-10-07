Henri B. Kagan y Kenso Soai ganan el Premio Nobel de Química

La Real Academia Sueca de Ciencias anunció al ganador en Estocolmo.
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ESTOCOLMO (AP) — Henri B. Kagan y Kenso Soai ganaron el Premio Nobel de Química el miércoles por su descubrimiento de efectos no lineales y de la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica.
La Real Academia Sueca de Ciencias anunció al ganador en Estocolmo.
La dotación del premio este año es de 12 millones de coronas suecas (unos 1,2 millones de dólares), ya sea para una persona, un pequeño grupo de galardonados o una organización.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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