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El AS-532 Cougar cayó después de despegar de Eskisehir, sede del 1er Comando de la Base Principal de Reactores de la fuerza aérea.

“Un helicóptero tipo AS-532 perteneciente a nuestra fuerza aérea, que despegó de Eskisehir con fines de entrenamiento, se ha estrellado”, indicó el ministerio en un comunicado. “Se ha llegado a los restos del helicóptero y continúan las operaciones de búsqueda y rescate”.

Más tarde, el ministerio confirmó las muertes y expresó: “Cinco de nuestros heroicos compañeros de armas que prestaban servicio en el helicóptero de la fuerza aérea que se estrelló... han sido martirizados”.

Imágenes difundidas por los medios mostraron a equipos de emergencia en el lugar del accidente cerca de Yorukakcayir, un poblado a unos 15 kilómetros (9 millas) al oeste del centro de la ciudad de Eskisehir. El fuselaje humeante del helicóptero parecía estar en gran medida destruido.

El Cougar es un helicóptero bimotor y multipropósito ampliamente desplegado por fuerzas militares de todo el mundo.

Un helicóptero Sikorsky S-70 del ejército se estrelló cerca de Malatya, en el sur de Turquía, el 12 de noviembre, lo que causó la muerte de cuatro tripulantes.

________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP