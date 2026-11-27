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En un breve comunicado, las autoridades militares indicaron que se activaron los “protocolos de búsqueda y rescate” para localizar la aeronave que iba en busca de una patrulla militar y determinar la situación de sus tripulantes. No se mencionó cuántas personas viajaban en el helicóptero ni tampoco si había víctimas.

El pronunciamiento tampoco detalló las causas del siniestro ni el día en que ocurrió. El comando militar que opera en el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) señaló que la misión formaba parte de las “operaciones que se desarrollan en la zona” y anunció que comunicaría cualquier novedad.

El accidente ocurrió en los alrededores de Sanabamba, una localidad remota del VRAEM. En este valle de más de 48.000 kilómetros cuadrados funcionan laboratorios clandestinos de procesamiento de cocaína y permanecen refugiados desde hace décadas exmiembros de Sendero Luminoso. Las fuerzas de seguridad realizan operaciones contra el narcotráfico y esos grupos armados.

A inicios de noviembre otro helicóptero militar de Perú se accidentó dejando un paramédico muerto durante una operación de desminado humanitario en otra zona de la Amazonía que posee áreas sembradas de minas antipersona por un antiguo conflicto con Ecuador de 1995.

En el VRAEM la droga sale rumbo al Pacífico y después se envía por mar a Europa. Pese a las operaciones militares y policiales, los narcotraficantes también mantienen un puente aéreo para sacar droga del VRAEM hacia Bolivia mediante avionetas y pistas clandestinas que reconstruyen después de ser destruidas por las fuerzas del orden, de acuerdo con las autoridades.

En 1992 un grupo policial apoyado por Estados Unidos capturó a Abimael Guzmán, líder histórico de Sendero Luminoso. Guzmán murió preso en 2021 a los 86 años. Con posteriores capturas de otros líderes, el grupo terrorista quedó desarticulado.

Los que lo integraron brindan ahora seguridad a los cargamentos de cocaína que los narcotraficantes sacan por vía terrestre y aérea desde ese valle, de acuerdo con las autoridades. Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia, según el Informe sobre la Estrategia Internacional de Control de Narcóticos de 2025 del Departamento de Estado estadounidense. FUENTE: AP