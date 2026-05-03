americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Heim impulsa 5 carreras y ayuda a Bravos a vencer 11-6 a Rockies en regreso de Strider

DENVER (AP) — Jonah Heim conectó un jonrón, un doble y remolcó cinco carreras; el dominicano Jorge Mateo también pegó un cuadrangular, y los Bravos de Atlanta vencieron el domingo 11-6 a los Rockies de Colorado.

Jonah Heim, de los Bravos de Atlanta, sigue el vuelo de su elevado de sacrificio para impulsar una carrera ante el relevista de los Rockies de Colorado, Antonio Senzatela, en la quinta entrada de un partido de béisbol, el domingo 3 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski)
Jonah Heim, de los Bravos de Atlanta, sigue el vuelo de su elevado de sacrificio para impulsar una carrera ante el relevista de los Rockies de Colorado, Antonio Senzatela, en la quinta entrada de un partido de béisbol, el domingo 3 de mayo de 2026, en Denver. (AP Foto/David Zalubowski) AP

Spencer Strider debutó en la temporada con los Bravos y permitió tres carreras y cuatro hits en 3 1/3 entradas, en su regreso tras una lesión en el oblicuo sufrida durante los entrenamientos de primavera. Ponchó a seis y dio cinco bases por bolas.

Aaron Bummer (1-1) entró como relevista por Strider y permitió dos carreras en una entrada, pero se acreditó la victoria.

Atlanta colocó al estelar jardinero derecho venezolano Ronald Acuña Jr. en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en el tendón de la corva izquierdo antes del juego.

Pero los Bravos lograron producir a lo largo de toda su alineación el domingo.

Kyle Freeland (1-3) permitió seis carreras y ocho hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a siete en 4 1/3 entradas por los Rockies.

Edouard Julien recibió base por bolas para abrir la primera entrada, se robó la segunda y anotó con el sencillo de Rumfield con dos outs que puso el 1-0.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

Destacados del día

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

PORTAAVIONES DE EEUU REGRESA DE IRÁN MIENTRAS CRECE LA TENSIÓN CON CUBA

El italiano Kimi Antonelli de la escudería Mercedes celebra tras ganar el Gran Premio de Miami el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Kimi Antonelli gana el Gran Premio de Miami para su tercera victoria seguida en F1

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana Nuestra América Convoy a Cuba en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP)

CRISIS ENERGÉTICA: DÍAZ-CANEL ADMITE QUE CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO EN DÍAS

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA
ÚLTIMA HORA

DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — "NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA"

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter