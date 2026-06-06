Hegseth parece comparar la inmigración con invasiones pasadas en discurso del Día D en Francia

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El secretario de Defensa estadounidense Pete Hegseth en las conmemoraciones del aniversario del Día D en Colleville-sur-Mer, Normandía, Francia, el 6 de junio del 2026. (AP foto/Jeremias Gonzalez) AP

Hegseth, al hablar en el Cementerio Estadounidense de Normandía en Colleville-sur-Mer, en el noroeste de Francia, durante las conmemoraciones del 82.º aniversario de los desembarcos del 6 de junio de 1944, afirmó que hoy “diferentes playas europeas son asaltadas por diferentes ideologías peligrosas”.

“Playas en España e Italia y Grecia y Bulgaria. Llegan barcos y hombres”, expresó.

“¿Cuándo harán algo las capitales europeas respecto a esa invasión? ¿O ya es demasiado tarde?”, añadió. “Rezo para que no, y creo que no”.

Hegseth no utilizó la palabra inmigración, pero sus comentarios se hicieron eco de críticas más amplias del gobierno de Trump a Europa por la migración, las fronteras y lo que Estados Unidos considera censura de voces nacionalistas y de extrema derecha.

La oficina del primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el sábado al vicepresidente estadounidense JD Vance por culpar a la inmigración del asesinato de Henry Nowak, un estudiante británico de 18 años asesinado a puñaladas en Southampton, aunque tanto Nowak como su agresor eran británicos.

La estrategia de seguridad nacional del gobierno de Trump advirtió en diciembre que Europa enfrentaba la “posibilidad de un borrado civilizatorio” y que podría volverse “irreconocible” en 20 años.

___________________________________ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP