americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Hawai promulga nueva ley que limita influencia corporativa en la política

HONOLULU (AP) — El gobernador de Hawai, el demócrata Josh Green, promulgó el jueves una ley que emplea un enfoque novedoso para reducir la influencia de corporaciones y "grupos de dinero oscuro", las cuales han podido gastar fondos ilimitados en la política desde que la Corte Suprema de Estados Unidos emitió un fallo en 2010.

El senador por Hawai Karl Rhoads en conferencia de prensa sobre un proyecto de ley que busca limitar el financiamiento corporativo en la política, el jueves 23 de abril de 2026, en Honolulu.(AP Foto/Jennifer Sinco Kelleher)
El senador por Hawai Karl Rhoads en conferencia de prensa sobre un proyecto de ley que busca limitar el financiamiento corporativo en la política, el jueves 23 de abril de 2026, en Honolulu.(AP Foto/Jennifer Sinco Kelleher) AP

La ley, que entra en vigor el 1 de julio de 2027, redefine a las corporaciones de una manera que les impide gastar dinero en materia electoral. En Montana, un grupo de voluntarios está reuniendo firmas con la esperanza de llevar a votación un asunto similar en noviembre próximo.

El fallo del máximo tribunal en el caso de Citizens United contra la Comisión Federal Electoral anuló una prohibición al gasto corporativo y sindical en materia electoral, siempre que no realicen donativos directos a una campaña. El caso se originó luego de que Citizens United, un grupo conservador, quiso lanzar una campaña publicitaria en televisión para promover su película contra Hillary Clinton, quien era candidata a la presidencia en 2008.

El fallo ha beneficiado tanto a demócratas como a republicanos. OpenSecrets, un grupo de control del financiamiento de campañas, registró más de 4.000 millones de dólares en gasto político externo durante las elecciones federales de 2024 —casi 12 veces más que en 2008.

Parte de ese dinero provino de grupos de dinero oscuro que no están obligados a revelar a sus donantes, y el Brennan Center for Justice contabilizó un monto sin precedentes de 1.900 millones de dólares en ese tipo de gasto en 2024. El dinero oscuro también ha influido en algunas contiendas a nivel estatal.

La oficina de la fiscal general de Hawai, la demócrata Anne Lopez, se opuso a la medida del estado, argumentando en parte que será difícil y costoso defenderla en los tribunales.

“Hawai está dando un paso valiente y audaz para retirar el dinero corporativo y el dinero oscuro de la política de Estados Unidos", declaró Tom Moore, investigador del Center for American Progress, que elaboró la estrategia legal en la que se basa la ley. La medida "enviará un poderoso mensaje que se escuchará fuerte y claro a través del Pacífico y en el territorio continental”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

ARCHIVO - Un avión de Frontier Airlines avanza por una pista del aeropuerto internacional de Denver el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/David Zalubowski, Archivo)

Avión de Frontier atropella a una persona que saltó una valla perimetral del Aeropuerto de Denver

Federico Valverde del Real Madrid festeja tras anotar un gol ante Girona en la Liga de España, el viernes 10 de abril de 2026, en Madrid. (AP Foto/Manu Fernández)

Pelea en el Real Madrid: Valverde sufre lesión en la cabeza tras altercado con Tchouaméni

El propietario de los Bravos de Atlanta, Ted Turner, observa a su equipo jugar contra los Cardenales de San Luis en San Luis, el 6 de octubre de 1982. (AP Photo/Rusty Kennedy, File)

Muere a los 87 años Ted Turner, fundador de CNN y pionero audaz de la televisión

Destacados del día

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe
ULTIMA HORA

La CIA llega a La Habana: el régimen cubano confirma reunión secreta con John Ratcliffe

Director de la CIA se reúne con el nieto de Raúl Castro El Cangrejo en La Habana
ULTIMA HORA

Director de la CIA se reúne con el nieto de Raúl Castro "El Cangrejo" en La Habana

Avión militar de EEUU sobrevuela La Habana mientras drone espía opera cerca de Cuba

Avión militar de EEUU sobrevuela La Habana mientras drone espía opera cerca de Cuba

La Habana estalla entre apagones: protestas y cacerolazos sacuden varios municipios

La Habana estalla entre apagones: protestas y cacerolazos sacuden varios municipios

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Marco Rubio acusa a generales cubanos de controlar toda la riqueza mientras el pueblo pasa hambre

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter