Harvey Weinstein vuelve a la corte tras sentir molestias en su nuevo juicio por violación

Harvey Weinstein comparece ante el tribunal penal de Manhattan el jueves 14 de mayo de 2026, en Nueva York. (Spencer Platt/Pool Photo via AP) AP

Weinstein, que tiene 74 años y antecedentes de problemas cardíacos y otros padecimientos de salud, se veía pálido pero alerta cuando lo llevaron a la sala en la silla de ruedas que ha usado durante años. Dijo que se sentía “bien”.

El exejecutivo de estudio estaba el miércoles en un área de retención del juzgado cuando los jurados, tras unas horas de deliberaciones, enviaron una nota para pedir que se volviera a escuchar parte del testimonio de la acusadora Jessica Mann y que se revisara una extensa cronología de la fiscalía con correos electrónicos y otras pruebas.

Después de que los abogados defensores, los fiscales y el juez Curtis Farber se reunieran en la sala para decidir cómo responder, el abogado de Weinstein, Marc Agnifilo, indicó que los agentes del tribunal le habían dicho que Weinstein estaba experimentando dolores en el pecho.

En ese momento no llevaron a Weinstein a la sala, y Farber finalmente envió a los jurados a casa el miércoles un poco antes de lo previsto, diciéndoles que había “razones imprevistas” para su salida anticipada.

Los jurados recibieron la información solicitada el jueves. Luego regresaron a sus deliberaciones a puerta cerrada, y Weinstein fue llevado de vuelta al área de retención.

El testimonio abarcó un punto que Agnifilo había destacado en su alegato final: un momento en que Mann dijo que estaba “desconectándose” mientras un abogado defensor le preguntaba por qué no quería que sus amigos supieran que había ocurrido algo sexual entre ella y Weinstein. La defensa intentaba sugerir que a ella le preocupaba su reputación, no una violación que Weinstein sostiene que nunca ocurrió.

Mann, de 40 años, ha testificado que tuvo voluntariamente algunos encuentros sexuales con el productor, entonces casado, pero que él la sometió a sexo no deseado en una habitación de hotel en Manhattan en marzo de 2013, después de que ella dijera que no repetidamente.

Los abogados de Weinstein sostienen que el encuentro fue consensuado. Han enfatizado que Mann posteriormente siguió viendo a Weinstein y expresándole afecto. Mann ha dicho que estaba atrapada en sentimientos complicados sobre él, sobre sí misma y sobre lo que había ocurrido.

Su perspectiva cambió en 2017, cuando una serie de acusaciones de conducta sexual indebida contra Weinstein, ganador del Oscar, impulsó la campaña #MeToo para exigir responsabilidades a las personas —especialmente a hombres poderosos— por conductas sexuales inapropiadas. Weinstein ha dicho que “actuó mal”, pero que nunca agredió a nadie.

Algunas de esas acusaciones derivaron en condenas penales contra Weinstein en Nueva York y California.

Un tribunal de apelaciones anuló su condena de 2020 en Nueva York por cargos que involucraban a Mann y a otra acusadora. En un nuevo juicio el año pasado, los jurados no lograron llegar a un veredicto sobre la parte del caso relacionada con Mann, lo que llevó a este nuevo juicio. Weinstein está acusado de un cargo de violación en tercer grado.

El jurado actual escuchó casi tres semanas de testimonio, cinco días de ellos de Mann. Weinstein no testificó.

Por lo general, The Associated Press no identifica a personas que dicen haber sido agredidas sexualmente. Sin embargo, Mann ha aceptado que se publique su nombre.

FUENTE: AP