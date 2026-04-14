Harvey Weinstein vuelve a juicio en Nueva York por un caso de violación

Harvey Weinstein comparece ante el tribunal penal de Manhattan el martes 14 de abril de 2026, en Nueva York. (Angela Weiss/Pool Photo vía AP) AP

La selección del jurado comenzó el martes en el más reciente juicio nuevo del otrora magnate del cine, en el que los jurados sopesarán, por tercera vez, si violó a la estilista y actriz Jessica Mann en un hotel de Manhattan en 2013.

Esta vez, los jurados considerarán solo un cargo basado en una sola acusadora, en lugar del abanico de denuncias que se expusieron en los juicios anteriores de Weinstein en Nueva York y Los Ángeles. El productor ganador del Oscar niega todas las acusaciones y declaró en el tribunal este invierno que había “actuado mal, pero nunca agredí a nadie”.

Los fiscales también podrían intentar introducir nuevas pruebas. Weinstein llegó al tribunal el martes, pero antes de que comenzara la selección del jurado, la fiscal adjunta de distrito de Manhattan Candace White le dijo al juez que la fiscalía podría buscar incluir el testimonio de un agente de seguridad del tribunal sobre algo que Weinstein supuestamente dijo hace seis años.

Según White, el agente dijo que estuvo presente para la condena de Weinstein por agresión sexual en febrero de 2020 , que posteriormente fue anulada, y escuchó a Weinstein decir: “Si hubieras visto a estas chicas, habrías hecho exactamente lo mismo”.

Los abogados de Weinstein instaron al juez Curtis Farber a mantener fuera de su próximo nuevo juicio cualquier mención del supuesto comentario.

“Ya es demasiado tarde” para introducirlo, manifestó el abogado defensor Marc Agnifilo. El juez no resolvió de inmediato.

El primer grupo de 100 posibles jurados fue llevado a la sala para una evaluación inicial.

El juez ha revisado algunas decisiones sobre exactamente qué pruebas se presentarán acerca de los años de interacciones entre Weinstein y Mann. Por ejemplo, el juez dijo que quizá no se mencione un fondo de reclamaciones que se creó para mujeres que dijeron que Weinstein las maltrató sexualmente, en parte porque el equipo de la defensa no tiene intención de sacar el tema.

Además, el juez indicó el martes que podría limitar la discusión sobre un medicamento para la disfunción eréctil que Mann dijo que Weinstein usaba.

Un nuevo equipo de defensa

Agnifilo y sus socios asumieron el caso en febrero, cuando el abogado de Weinstein desde hace mucho tiempo, Arthur Aidala, se apartó del nuevo juicio para centrarse en las apelaciones y asuntos civiles del exjefe de estudio. Tanto Aidala como Agnifilo son conocidos abogados defensores de Nueva York, pero sus estilos de litigio difieren. Aidala es algo más informal, mientras que Agnifilo es más estricto.

Weinstein ejerció una influencia considerable en la industria del entretenimiento, tras haber construido su reputación con éxitos de crítica y de público como “Shakespeare in Love”, “Pulp Fiction” y “Chocolat”. También se convirtió en un destacado donante demócrata.

Luego, en 2017, comenzaron a surgir en los medios de comunicación una serie de denuncias de acoso sexual y agresión sexual contra Weinstein, lo que impulsó el movimiento #MeToo.

Fue acusado penalmente en Nueva York en 2018 y en Los Ángeles dos años después.

Una enmarañada serie de juicios

Weinstein fue a juicio y fue declarado culpable de algunos, pero no de todos, los cargos en ambos casos. Sus condenas iniciales en Nueva York fueron anuladas, lo que dio pie a un nuevo juicio el año pasado.

El veredicto del nuevo juicio fue mixto: Weinstein fue declarado culpable de obligar a la asistente de producción y productora Miriam Haley a practicarle sexo oral en 2006, pero fue absuelto de practicar sexo oral por la fuerza a la modelo convertida en psicoterapeuta Kaja Sokola. El jurado no decidió sobre el cargo de violación relacionado con Mann porque el presidente del jurado se negó a seguir deliberando.

Posteriormente, Weinstein consideró declararse culpable, según Aidala. Al parecer, Weinstein finalmente rechazó la idea.

Mann ha testificado que tuvo una relación consensuada e intermitente con Weinstein, que entonces estaba casado. Pero cuando él la acorraló en una habitación de hotel en Manhattan donde ella se alojaba durante una escapada de fin de semana, ella protestó: “No quiero hacer esto”, les dijo a los jurados. Afirmó que él siguió con insinuaciones y exigencias hasta que ella “simplemente se rindió”.

Weinstein no ha testificado en ninguno de sus juicios, pero sus abogados han sostenido que nunca tuvo relaciones sexuales sin consentimiento.

La defensa afirmó que Mann y sus otras acusadoras aceptaron voluntariamente sus insinuaciones sexuales porque querían su ayuda con sus aspiraciones en el mundo del espectáculo. Las mujeres, en cambio, dijeron que Weinstein les hacía ver su influencia en Hollywood para atraerlas a su órbita y luego victimizarlas.

Su condena por agresión sexual relacionada con Haley conlleva la posibilidad de hasta 25 años de prisión, no se ha fijado una fecha de sentencia.

En este caso, el cargo de violación es un delito grave de menor nivel castigado con hasta cuatro años tras las rejas. Weinstein, de 73 años, ya ha cumplido más tiempo que eso.

Weinstein tiene diversos problemas de salud y usa una silla de ruedas. Le dijo al juez en enero que lo atormenta la posibilidad de que pueda morir en la notoria cárcel de Rikers Island, en Nueva York.

“Mi estado mental se está derrumbando. … Mi espíritu se está quebrando”, expresó.

Los abogados de Weinstein han argumentado que su condena en Nueva York el año pasado quedó contaminada por jurados. Mientras tanto, está apelando el veredicto de Los Ángeles.

Por lo general, The Associated Press no identifica a personas sin su permiso si dicen haber sido agredidas sexualmente. Haley, Mann y Sokola aceptaron ser nombradas.

FUENTE: AP