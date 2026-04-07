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Harry Maguire firma extensión de contrato con Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Harry Maguire firmó una extensión de contrato por un año en Manchester United, con la opción de otros 12 meses.

Harry Maguire festeja tras anotar el segundo gol de Manchester United en la semifinal de la Copa FA contra Coventry City, el domingo 21 de abril de 2024, en Londres. (AP Foto/Alastair Grant)
Harry Maguire festeja tras anotar el segundo gol de Manchester United en la semifinal de la Copa FA contra Coventry City, el domingo 21 de abril de 2024, en Londres. (AP Foto/Alastair Grant) AP

El defensor inglés debía quedar sin contrato al final de la temporada.

“Harry representa la mentalidad y la resiliencia necesarias para rendir en Manchester United. Es el profesional por excelencia, que aporta una experiencia y un liderazgo invaluables a nuestro plantel joven y ambicioso”, señaló Jason Wilcox, director de fútbol del United.

Maguire llegó al United procedente de Leicester en 2019 por 97 millones de dólares, un traspaso récord mundial para un defensor. Se ha consagrado campeón de la Copa FA y de la Copa de la Liga con el club y ha disputado 266 partidos.

El zaguero central, de 33 años, parecía listo para marcharse en 2023 tras perder su puesto con el exentrenador Erik ten Hag. Desde entonces se ha consolidado como una figura clave y se ha ganado el regreso a la selección de Inglaterra de cara al Mundial.

“Representar a Manchester United es el máximo honor. Es una responsabilidad que me llena de orgullo a mí y a mi familia todos los días”, expresó Maguire.

“Estoy encantado de prolongar mi trayectoria en este club increíble por al menos ocho temporadas y seguir jugando ante nuestros aficionados especiales para crear juntos más momentos increíbles”, añadió.

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