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Harris II guía a unos Bravos en racha 4-2 ante unos Filis en barrida de 3 juegos

FILADELFIA (AP) — Michael Harris II conectó un jonrón y sumó tres imparables, mientras los encendidos Bravos de Atlanta derrotaron 4-2 a los alicaídos Filis de Filadelfia la noche del domingo para completar una barrida de tres juegos sobre sus rivales de la División Este de la Liga Nacional.

Michael Harris II (23), de los Bravos de Atlanta, celebra con Austin Riley, a la derecha, después de anotar durante la quinta entrada de un juego de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el domingo 19 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton)
Michael Harris II (23), de los Bravos de Atlanta, celebra con Austin Riley, a la derecha, después de anotar durante la quinta entrada de un juego de béisbol contra los Filis de Filadelfia, el domingo 19 de abril de 2026, en Filadelfia. (AP Foto/Derik Hamilton) AP

Ozzie Albies pegó un doble impulsor y Austin Riley también remolcó una carrera por los Bravos, que han ganado cinco seguidos y nueve de 11. Fue la primera barrida de serie de al menos tres juegos de Atlanta en Filadelfia en 10 años.

Kyle Schwarber se voló la barda por los Filis, que han perdido cinco consecutivos y 10 de 13. Fueron superados 56-33 en una estadía en casa de 2-7 contra los Diamondbacks, Cachorros y Bravos, lo que dejó a Filadelfia a 6 1/2 juegos del líder Atlanta en la clasificación divisional.

El cubano Raisel Iglesias salió de apuros en la novena entrada para lograr su quinto salvamento. Filadelfia colocó corredores en primera y segunda con un out, pero Trea Turner se ponchó y Schwarber elevó un lineazo al jardín derecho que terminó en out gracias a una excelente atrapada en carrera del venezolNO Ronald Acuña Jr.

Tyler Kinley (3-0) lanzó una sexta entrada sin permitir carreras para acreditarse la victoria.

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Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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