Harris busca energizar a los demócratas de cara a elecciones

La ex vicepresidenta Kamala Harris saluda a la multitud en un evento de campaña en Atlanta, el 29 de octubre del 2026. (AP foto/Mike Stewart) AP

Pero la exvicepresidenta también tiene mucho que decir sobre lo que su partido, el electorado y el país deben hacer a futuro, mientras también considera si postularse de nuevo.

“Este es el momento de convertir esa furia en acción”, manifestó Harris en más de una ocasión durante una agenda intensa en el tramo final de la campaña de mitad de mandato.

Harris hizo campaña por candidatos en siete estados, y terminó con una reciente visita de dos días a Georgia. Se asemejó a las giras de los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton y de posibles futuros abanderados como los gobernadores Gavin Newsom de California y Andy Beshear de Kentucky, o la representante Alexandria Ocasio-Cortez, de Nueva York.

Como la primera mujer negra elegida para un cargo nacional, Harris instó a otros estadounidenses negros a “honrar a nuestros antepasados” con sus votos, pero también se ha vuelto francamente “transaccional” al exigir más a los políticos.

Harris, senadora por California antes de unirse a Joe Biden en la fórmula de 2020, también presionó a otros demócratas para gobernar de manera agresiva y se pronunció a favor de “una labor estructural” para revitalizar la democracia estadounidense: ampliar la Corte Suprema, otorgar la condición de estado al Distrito de Columbia y a Puerto Rico, y reconsiderar el Colegio Electoral.

“Creo que está acertando en todos los temas”, comentó Melinda Johnson, una enfermera jubilada que asistió a una gala de recaudación de fondos en Atlanta, encabezada por Harris.

Harris llegó a estados con primarias presidenciales tempranas, incluidos Nevada, Nueva Hampshire y Michigan. También fue a Mississippi, que no es precisamente un semillero de política presidencial, en apoyo del candidato al Senado Scott Colom.

“El Sur está en disputa”, afirmó. “Cuando los demócratas invierten en el Sur, podemos ganar en el Sur”.

En Georgia, Harris se adentró en la historia de los derechos civiles al acusar a la Corte Suprema de “racismo solapado” con su decisión de desmantelar la Ley de Derecho al Voto y permitir que los republicanos redibujen los límites de distritos.

"Ser implacable" es clave, sostuvo en la cena demócrata en Atlanta. “No en el sentido de crueldad… sino en nuestra disposición a usar nuestro poder para cumplir nuestros compromisos”. Los demócratas, señaló, “ya no podemos permitir que el proceso entorpezca el progreso”.

A lo largo de sus paradas, Harris aludió de manera implícita a su derrota ante Trump.

“Saben que hemos pasado el último año y medio, muchos de nosotros, atravesando una gama de emociones”, les dijo a estudiantes. “Rabia, depresión, tristeza, frustración, una sensación de impotencia y falta de poder”.

Al advertir que Trump podría intentar interferir en la elección del martes, retomó uno de los propios mantras del presidente para animar a la gente a votar.

“En este caso”, dijo en la iglesia baptista Elizabeth de Atlanta, “solo necesitamos acudir en números realmente grandes, tan grandes que sean demasiado para amañar”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP