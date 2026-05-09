Harden anota tiros clave, Mitchell suma 35 y Cavaliers vencen 116-109 a Pistons en Juego 3

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El escolta de los Cavaliers de Cleveland, Max Strus (2), celebra una pérdida de balón de los Pistons de Detroit en la primera mitad del Juego 3 de una serie de la segunda ronda de los playoffs de baloncesto de la NBA, el sábado 9 de mayo de 2026, en Cleveland. (Foto AP/Sue Ogrocki) AP

Harden se recuperó de dos actuaciones marcadas por errores para terminar con 19 puntos y Jarrett Allen anotó 18 por los Cavaliers, que buscarán igualar la serie cuando reciban el Juego 4 el lunes por la noche.

Mitchell alcanzó los 2.000 puntos en playoffs en su carrera en su partido número 73, empatado como el tercero más rápido entre los jugadores en activo y el noveno en la historia de la NBA.

Cade Cunningham, de Detroit, logró el segundo triple-doble de playoffs de su carrera con 27 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias, pero también cometió ocho pérdidas de balón. Tobias Harris sumó 21 puntos.

Un triple de Duncan Robinson con 3:14 por jugar empató el marcador a 104 antes de que Cleveland, que permanece invicto en cinco partidos de playoffs en casa, pudiera tomar el control.

Max Strus interceptó un pase de saque de banda de Cunningham en la mitad de la cancha y anotó una bandeja en contragolpe con 2:28 restantes.

Harden, quien recibió muchas críticas por pérdidas de balón en momentos decisivos en los dos primeros partidos, mantuvo a los Cavaliers al frente con tiros importantes. El veterano de 17 años encestó un tiro en suspensión hacia atrás desde 16 pies para ampliar la ventaja a 108-104. Tras una volcada en penetración de Cunningham, Harden convirtió un tiro flotado desde siete pies para volver a poner la ventaja en cuatro.

Cunningham respondió con un triple antes de que Harden asestara el golpe definitivo con 25 segundos por jugar, con un triple hacia atrás mientras era defendido por Harris para poner el marcador 113-109. Robinson se quedó corto en un triple después de un tiempo muerto y Mitchell encestó tres tiros libres en el tramo final. ___ Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP