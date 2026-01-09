Harden anota 31, Leonard 26 y los Clippers derrotan 121-105 a los Nets

Compartir en:









James Harden (1), de los Clippers de Los Ángeles, pasa el balón ante la presión defensiva de Nic Claxton (33), Noah Clowney (21) y Egor Demin (8), de los Nets de Brooklyn, durante la segunda mitad del juego de baloncesto de la NBA, el viernes 9 de enero de 2026, en Nueva York. (AP Foto/Frank Franklin II) AP

El alero reserva Jordan Miller acertó sus primeros seis tiros y añadió 21 puntos. John Collins consiguió 16 unidades para los Clippers, quienes se recuperaron de su derrota ante los Knicks de Nueva York el miércoles para ganar por octava vez en diez juegos. Leonard, quien era duda más temprano en el día debido a un esguince en el tobillo derecho, comenzó lentamente pero anotó 19 tantos en la segunda mitad.

El base novato Egor Demin anotó 19 puntos para los Nets, quienes perdieron con un tiro sobre la bocina en tiempo extra contra Orlando el miércoles. Pero rápidamente quedó claro que este partido nunca estaría cerrado.

Michael Porter Jr. tuvo dificultades para anotar 18 puntos, fallando los nueve intentos de triples.

Los Clippers anotaron los primeros ocho puntos, y después de que Nic Claxton encestara dos tiros libres, Harden anotó los siguientes seis en una racha de 8-0 que puso el marcador 16-2. Demin encestó un triple para romper el inicio de 0 de ocho de Brooklyn, pero luego Leonard y Harden anotaron para que los Clippers tuvieran ocho de nueve y les dieran una ventaja de 21-5.

Los Clippers abrieron el segundo cuarto con una racha de 10-0 para poner el marcador 45-25 con una jugada de tres puntos del ex pívot de los Nets, Brook Lopez. Los Ángeles lideró por 22 antes de tomar una ventaja de 63-47 al medio tiempo.

