Personas caminan al lado de un vehículo blindado de la ONU en el barrio de Martissant en Puerto Príncipe, Haití, el 10 de diciembre del 2010. (AP foto/Dieu Nalio Chery) AP

Es la primera operación significativa en los cinco años transcurridos desde que pandillas violentas tomaron el control de Martissant, ubicado en el extremo occidental de Puerto Príncipe.

La Policía Nacional de Haití publicó un video en X en el que indicó que al menos 34 presuntos pandilleros murieron en Martissant durante un enfrentamiento con agentes que trabajaban con una fuerza integrada por miembros de Vectus Global, una empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, ex SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater.

Medios locales informaron de intensos tiroteos y drones explosivos en la zona, mientras la policía de Haití difundía un video de vehículos blindados avanzando con estruendo por la comunidad.

Martissant se encuentra a lo largo de la Ruta 2, la carretera principal que sale de Puerto Príncipe hacia importantes ciudades del oeste y del sur. Miles de personas atravesaban Martissant a diario antes de que las pandillas tomaran el control del área hace más de cinco años, lo que trastocó la economía del país al impedir que los bienes entraran o salieran de la capital. Desde entonces, las pandillas han cobrado peajes o han abierto fuego contra autos o autobuses que se atreven a cruzar.

Desde que las pandillas se apoderaron por completo de Martissant, trabajadores humanitarios y civiles haitianos se han visto obligados a buscar transporte alternativo o a usar caminos rurales secundarios.

La lucha por el control de Martissant comenzó en junio de 2021, cuando pandillas de Grand-Ravine y Village-de-Dieu atacaron a la pandilla Ti-Bois. Hombres armados incendiaron viviendas, mataron familias, destruyeron negocios y tomaron el control de la comisaría de Martissant.

Los enfrentamientos obligaron a al menos 19.000 personas a huir de sus hogares y afectaron a unas 800.000 en total, según un informe de Naciones Unidas de julio de 2022.

Hace varios años, las pandillas que operaban entre Tabarre y Carrefour exigían unos 380 dólares a quienes transitaban por Martissant, de acuerdo con un informe de Naciones Unidas de 2023.

El año pasado, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Haití señaló que, desde que cayó Martissant, cientos de instituciones públicas y privadas fueron reubicadas y más de un millón de personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares.

Mientras continúa el combate en Martissant, una fuerza antipandillas respaldada por Naciones Unidas también ha logrado avances recientes contra las bandas en un esfuerzo por no solo desplazarlas, sino impedir su regreso.

“Las operaciones están entrando en una nueva fase: aumentar la presión sobre las redes de pandillas, desmantelar más bastiones y extender el control sobre áreas estratégicas”, escribió la fuerza en X

Indicó que trabaja en lugares como Tabarre, en Puerto Príncipe, y en la región central de Artibonite, que ha sido objeto de repetidos ataques violentos por parte de hombres armados.

Señaló que ha recibido disparos mientras avanza por la Ruta 5, “retirando obstáculos establecidos por las pandillas para aislar comunidades y controlar rutas clave”.

Agregó que también despejó y aseguró una iglesia y una escuela que las pandillas controlaban al norte de Gros-Morne.

“Se trata de restablecer la libertad de movimiento, reabrir el acceso a las instituciones públicas y reimplantar la presencia del Estado para comunidades que han soportado años de control de pandillas”, escribió la fuerza el domingo en X

También combaten a las pandillas unos 2.500 soldados desplegados por El Salvador el mes pasado, después de que cuatro de los suyos desaparecieran tras un ataque el 18 de octubre en la capital de Haití.

Siguiendo órdenes del presidente salvadoreño Nayib Bukele, las tropas han atacado las principales viviendas de dos de los cabecillas pandilleros más poderosos de Haití, Jeff y Lanmò San Jou. Ninguno de los dos murió.

Miles de haitianos salieron a las calles de Puerto Príncipe y de otras zonas esta semana en apoyo a Bukele, pero expertos han criticado las operaciones unilaterales de las tropas salvadoreñas y han señalado que el uso de drones explosivos ha dejado un número creciente de víctimas inocentes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP