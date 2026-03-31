Haití impone medidas de austeridad para afrontar repercusiones de la guerra en Irán

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Varios pasajeros abordan un taxi colectivo mientras se abre paso a través de Puerto Príncipe, Haití, el miércoles 25 de marzo de 2026. (AP Foto/Odelyn Joseph) AP

Funcionarios del atribulado país caribeño impusieron una prohibición para la compra de cualquier vehículo nuevo, reducirán el gasto en combustible de las instituciones públicas y señalaron que los viajes al extranjero se limitarán a misiones esenciales autorizadas por el primer ministro.

Además, las escoltas de seguridad se limitarán a un solo vehículo en un país donde las pandillas controlan aproximadamente el 90% de Puerto Príncipe, la capital, y amplias zonas rurales.

En un comunicado firmado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé se indica que las medidas permitirán que el gobierno “se prepare para afrontar serias repercusiones en el ya frágil equilibrio macroeconómico y, en particular, en las finanzas públicas”.

“El gobierno no tiene otra opción que reducir aún más el gasto del Estado”, se indica en el comunicado.

La pobreza en todo Haití se ha agravado a medida que las pandillas continúan apoderándose de más territorio desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021.

Países de todo el mundo han adoptado otras medidas mientras la guerra continúa, entre ellas adoptar una semana laboral de cuatro días.

___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP