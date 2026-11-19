Esta fotografía, facilitada por el Ejército de Estados Unidos, muestra la Planta de Municiones del Ejército en Iowa —ubicada en Middletown, Iowa— el 14 de mayo de 2024. (Shawn Eldridge/Ejército de EEUU vía AP) AP

La detonación en la Planta de Municiones del Ejército en Iowa está prevista para el viernes, y las autoridades recomiendan que algunos residentes de la cercana Middletown comiencen a evacuar el área esa mañana. Si no pueden salir de sus casas, deben permanecer dentro y mantener cerradas las ventanas y las puertas.

“La detonación dará lugar a una pluma en el aire con algunas partículas que contienen plomo, las cuales se dispersarán en el aire y se depositarán en el suelo”, detalló el aviso. “El plomo es tóxico para los seres humanos y los animales. El objetivo de este aviso es proporcionar al público información práctica, por un exceso de precaución, para minimizar la exposición al plomo”.

Las autoridades han difundido mapas que muestran el posible desplazamiento hacia el norte, y el Ejército seguirá actualizando los mapas en función del clima. Algunas escuelas de la región de antemano han cancelado las clases.

Las vibraciones de las dos explosiones serán rápidas, pero podrían romper ventanas antiguas en el pueblo. Se espera que el polvo resultante permanezca en el aire no más de una hora, dependiendo de la velocidad del viento, indicaron las autoridades.

Aunque el Ejército recomienda limpiar autos, alféizares y superficies exteriores, los residentes han recurrido a las redes sociales para expresar su preocupación y cuestionar si eso será suficiente.

Comunidades cercanas reciben aviso tardío

Los residentes de Middletown se enteraron en marzo de que el Ejército necesitaba deshacerse de varias decenas de barriles que contenían azida de plomo, luego que la planta de municiones pausó operaciones como parte de una revisión y se descubrió el material degradado.

“La seguridad de nuestra gente y de nuestros vecinos no es negociable”, manifestó en ese entonces el teniente coronel Daniel Nosse, comandante de la planta, al reconocer la volatilidad del compuesto químico utilizado en la producción de municiones.

El Ejército compartió más detalles durante una reunión pública en Middletown en octubre, y advirtió que se planeaba una detonación para una fecha no especificada en noviembre. La Agencia de Protección Ambiental (APA) aprobó el 13 de noviembre un permiso de emergencia, lo que allanó el camino para la detonación del viernes.

Ese permiso exigía que el Ejército modelara la trayectoria para cantidades específicas de plomo que podrían dispersarse en el aire y depositarse en el suelo, y que notificara a la población con cinco días de anticipación. Eso dio lugar al aviso del domingo a comunidades situadas hasta a 160 kilómetros (100 millas) de distancia.

A apenas unas millas al noroeste, el Distrito Escolar Comunitario de Danville cerrará el viernes, informó el superintendente en un anuncio el martes. Pat Wallace indicó que su intención inicial era mantener las escuelas abiertas, pero había suficiente incertidumbre para hacer que cancelar fuera “la decisión más responsable”.

“No estoy sugiriendo que la detonación vaya a generar condiciones inseguras”, escribió. “La realidad es que simplemente no sabemos con exactitud cuáles serán las condiciones el viernes por la tarde”.

En Mediapolis, a menos de 32 kilómetros (20 millas) al noreste, las autoridades municipales fueron contactadas a finales del mes pasado para permitir pruebas de suelo, agua y aire. Pero fue hasta el domingo que se enteraron de su posible exposición, cuando el mapa inicial los ubicó en el centro del área de exposición al polvo. Las escuelas y la biblioteca pública cerrarán el viernes y el Departamento de Bomberos local planea rociar con mangueras los parques infantiles que podrían quedar cubiertos de partículas de plomo.

Ya no se espera que la ciudad, de casi 2.000 habitantes, se vea afectada según un mapa actualizado.

“Esto probablemente es una primera vez para mí. Creo que es una primera vez para muchos de nuestros ciudadanos", comentó el miércoles la vice secretaria municipal Amy Stucker. “El mayor problema que estamos teniendo es la falta de información”.

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, recibió el lunes el primer informe sobre el aviso público, informó su oficina.

La noticia de las explosiones planificadas también llamó la atención de funcionarios de salud pública y medio ambiente en Illinois, que instaron a al Ejército de Estados Unidos a realizar un muestreo exhaustivo en ese estado tras las detonaciones.

Almacenamiento a largo plazo deja vulnerable a la azida de plomo

Los barriles de azida de plomo habían estado almacenados en la planta de municiones durante más de 20 años en contenedores cubiertos con tierra, sumergidos en un baño de etanol y agua para mantener estable el material, explicó Justine Barati, especialista en asuntos públicos del Comando de Sostenimiento del Ejército.

Durante una revisión rutinaria a principios de este año, encontraron que parte del agua se había evaporado, lo que hizo que la azida de plomo cristalizara. Eso la volvió más sensible a la fricción y a los golpes, y por lo tanto “crea una situación altamente inestable y peligrosa”, según un permiso de emergencia aprobado la semana pasada por la APA.

Moverla o reubicarla suponía un riesgo inaceptable de detonación accidental, indicaron las autoridades. Barati señaló que esa posibilidad aumenta con el clima frío.

“Estamos realmente preocupados por la situación meteorológica”, afirmó Barati sobre el plan de detonación del viernes. “Nos preocupa mucho que detone por sí sola”.

El Ejército indicó que reunió a un panel de expertos en química de municiones, ingeniería y seguridad ambiental para elaborar el plan de detonación.

Los barriles están rodeados por arriba, por abajo y por todos los lados con concreto, que está enterrado bajo tierra. Alrededor del suelo se apilan barreras de arena de dos pisos de altura.

Durante la detonación, se rociará el suelo con agua y se nebulizará el aire para intentar que la mayor parte del plomo permanezca en la propiedad del Ejército, explicó Barati.

Preocupa particularmente la exposición en niños pequeños

Patrick O’Shaughnessy, profesor del Departamento de Salud Ocupacional y Ambiental de la Universidad de Iowa, dijo que es alentador ver que el Ejército y la Agencia de Protección Ambiental están haciendo todo lo posible para minimizar el polvo, pero aún se desconoce cuánto terminará en la atmósfera y sobre las superficies.

El plomo es un tóxico neurológico que puede disminuir la actividad y el desarrollo del cerebro, especialmente en los niños pequeños, explicó O’Shaughnessy. Le preocupan particularmente los niños pequeños que están en la etapa de llevarse todo a la boca.

Según documentos de la APA, se consideraron alternativas como neutralizar y descomponer el contenido de los tambores usando otros químicos. Pero las autoridades indicaron que cualquier plan que implicara manipular los barriles aumentará la probabilidad de una detonación accidental y mortal.

___

Hill reportó desde Las Vegas y Montoya Bryan desde Albuquerque, Nuevo México.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP