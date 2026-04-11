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Guyana inicia búsqueda de piloto tras caída de avioneta cerca de frontera con Brasil

GEORGETOWN, Guyana (AP) — Fuerzas especiales buscaban el sábado en la densa selva de una zona montañosa de Guyana al piloto de una avioneta monomotor que se estrelló cerca de la frontera con Brasil un día antes.

La Cessna Caravan, con capacidad para 13 personas, fue declarada desaparecida tras no aterrizar como se esperaba en el distrito minero de oro de Imbaimadai, en el suroeste de Guyana.

La autoridad local de aviación civil indicó que el piloto era la única persona a bordo de la aeronave, que se encontró con fuertes lluvias antes de estrellarse contra la ladera de una montaña.

Las tropas que llegaron a la remota zona del desplome tuvieron que descender a la selva y abrirse paso entre árboles de 30 metros (100 pies) de altura para intentar localizar al piloto, informó el ejército en un comunicado.

“(La avioneta) no informó su llegada, lo que motivó una verificación del progreso del vuelo”, se indicó en el comunicado, que añadió que los restos de la aeronave fueron localizados por otras que volaban en la zona el viernes.

La avioneta es una de varias decenas que prestan servicio al vasto interior de la nación sudamericana, además de realizar vuelos a los vecinos Brasil y Surinam, así como al Caribe.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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