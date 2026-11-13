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Guinea reporta al menos 10 muertos en choques por restricciones a minería de oro

Los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad que aplicaban restricciones a la minería de oro en el noreste de Guinea dejaron 10 muertos y 13 heridos, informó el gobierno.

La violencia estalló el miércoles en Balato, en la región de Siguiri, durante una patrulla contra la minería de oro ilegal y no regulada, según un comunicado del gobierno fechado el jueves.

Los manifestantes levantaron barricadas para bloquear la patrulla antes que la situación escalara a enfrentamientos e intercambios de disparos, indicó el comunicado. No precisó quién abrió fuego.

Cinco extranjeros cuyas identidades aún no han sido establecidas figuraban entre los fallecidos, de acuerdo con el balance provisional. Entre los heridos había civiles y agentes de las fuerzas de seguridad.

Dos camionetas tipo pickup y un camión de las fuerzas de seguridad fueron incendiados, y un arma de fuego y una motocicleta fueron sustraídas por los manifestantes, señaló el gobierno.

Las autoridades judiciales han sido encargadas de establecer las circunstancias de la violencia y determinar responsabilidades.

La minería artesanal y de pequeña escala de oro sostiene los medios de vida de más de 300.000 personas en Guinea, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Guinea anunció una ofensiva contra la minería de oro no autorizada a principios de este mes, desplegando fuerzas de seguridad y endureciendo los controles en Siguiri.

El gobierno afirma que las restricciones buscan frenar el daño ambiental causado por la minería, incluida la destrucción de tierras agrícolas por maquinaria pesada y la contaminación de ríos por sustancias químicas.

Las autoridades detuvieron a más de 1.200 personas sospechosas de minería ilegal de oro en la región de Siguiri a principios de este mes, según un comunicado del gobierno. Los primeros juicios masivos comenzaron esta semana.

Las minas de oro de Guinea han atraído durante mucho tiempo a trabajadores de toda África occidental. La ofensiva ha provocado que miles de mineros y sus familias huyan hacia el vecino Mali, muchos de ellos procedentes de Burkina Faso, de acuerdo con las autoridades malienses.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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