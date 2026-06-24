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Guillermo Ochoa hace historia y se suma a leyendas como Messi y Cristiano

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El arquero mexicano Guillermo Ochoa grabó su nombre junto al de leyendas del Mundial como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, aunque con una pequeña salvedad.

El arquero mexicano Guillermo Ochoa vuelve a la banca tras el medio tiempo del partido del Mundial ante República Checa, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo)
El arquero mexicano Guillermo Ochoa vuelve a la banca tras el medio tiempo del partido del Mundial ante República Checa, el miércoles 24 de junio de 2026 (AP Foto/Silvia Izquierdo) AP

A sus 40 años, “Memo” Ochoa no fue designado por el técnico Javier Aguirre para atajar de inicio por México contra la República Checa tras pasar los dos primeros partidos del Tri en el banquillo.

Sin embargo, Ochoa ingresó como sustituto a los 77 minutos, cuando México disfrutaba ya una ventaja de 2-0 ante los checos.

Muchos interpretan su presencia en el tercero y último compromiso de la fase de grupos como una despedida, ya que el propio portero anunció su retiro del combinado nacional una vez terminado el torneo.

Si bien Ochoa ha sido convocado a su sexto Mundial, esta es su cuarta aparición en la cancha.

Presenció desde la banca las ediciones de Alemania 2006, cuando fue el tercer portero del equipo y de Sudáfrica 2010, donde sufrió la decepción de la suplencia tras un ciclo como titular en las eliminatorias. Javier Aguirre era también el seleccionador en el Mundial africano.

Pero su desempeño estelar a partir de entonces lo consagró como arquero titular indiscutible del Tri desde Brasil 2014, donde se destacó con atajadas espectaculares para ahogar el grito de gol de estrellas como Neymar, para luego continuar en Rusia 2018 y Qatar 2022.

“Estoy muy contento y orgulloso de poder romper este récord, que es algo que no cualquiera puede presumir de ello”, dijo Ochoa tras el debut de México en casa. “Hay mucho detrás de estos seis Mundiales: muchos años de trayectoria, de constancia, disciplina, resiliencia, de ausencia, de soledad".

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Mundial AP: https://apnews.com/hub/mundial-de-futbol-fifa

FUENTE: AP

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