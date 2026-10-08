americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guatemala: relevan a dos altos mandos militares para facilitar investigación tras masacre

CIUDAD DE GUATEMALA (AP) — El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo ordenó el jueves el relevo de dos altos mandos del Ejército, según dijo, para “facilitar las investigaciones judiciales” de una masacre ocurrida hace más de una semana durante enfrentamientos armados en un municipio al oriente del país.

En conferencia de prensa, Arévalo anunció la salida de José Giovani Martínez Milián, jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y Erwin Constanza Hidalgo, comandante de la Segunda Brigada de Infantería con sede en el departamento de Zacapa, donde ocurrieron los hechos, así como la concentración de la unidad militar que habría participado en el incidente, con 107 militares de varias jerarquías.

La noche del 27 de septiembre se realizaron enfrentamientos armados en el municipio de Huité, Zacapa, en la región oriente de Guatemala. Según la fiscalía hubo tres escenas del crimen, la primera donde se localizó un vehículo donde fueron asesinadas una madre y sus dos hijas, una menor de edad.

En una segunda escena del crimen la fiscalía localizó a dos hombres fallecidos y en una tercera escena localizaron a una persona más fallecida. Posteriormente, las autoridades dijeron que dos personas más habían fallecido.

Desde el inicio de los hechos el Ejército negó su participación, calificándolos como “disputas territoriales entre el crimen organizado transnacional”, y asegurando que no habían entrado al área, mientras circulaban en redes sociales fotos y videos supuestamente de soldados allanando propiedades. Luego el Ejército aceptó que sí habían disparado pero, según dijo, para salvaguardar la vida sin entrar en el área.

Posterior a los hechos, el presidente ordenó la creación de una comisión del Ejército para elaborar un informe detallando sobre lo que había sucedido. El jueves, Arévalo anunció que el informe fue entregado al juez a cargo de la causa y a la fiscalía para su investigación.

El ministro de Defensa, Henry Sáez, dijo que el informe presentado señala que soldados habrían sido desplegados a la zona para realizar control y registro en los accesos principales a Huité.

“Al escucharse detonaciones de arma de fuego y no tenerse identificada una amenaza, ni conocerse el motivo de las detonaciones, el personal militar realizó disparos disuasivos controlados de advertencia para salvaguardar la vida o la integridad física”, explicó Sáenz, y agregó que los militares se mantuvieron distantes para evitar una escalada de violencia.

La víspera un militar presentó denuncia contra el ministro Saenz y el jefe del Estado Mayor separado por considerar la posibilidad de ejecuciones extrajudiciales en Huité.

Siete días antes de los hechos, el Ejército anunció la compra de 2,000 fusiles a Estados Unidos por varios millones de dólares, la primera compra de este tipo en cuatro décadas luego de que ese país embargara la compra de armas por acusaciones contra esa fuerza militar de Guatemala por violaciones a los derechos humanos en el marco del pasado conflicto armado.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
En esta imagen sin fecha, publicada en los perfiles del Ministerio de Exteriores de Israel en redes sociales, el capitán indio Smit Machchhar, en la cabina de un avión en un lugar no revelado. Machchhar estaba a los mandos del avión de FlyDubai que se tuvo que desviar a Tabuk, Arabia Saudí, para un aterrizaje de emergencia el 30, de septiembre de 2026. (Ministerio de Exteriores de Israel vía AP)

"Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai

Destacados del día

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

MANUEL MARRERO SE CONVIERTE EN BODEGUERO: promete cinco libras de arroz, azúcar y granos a 883.000 cubanos

Una vivienda en venta en Arlington Heights, Illinois, el 16 de septiembre del 2026. (AP foto/Nam Y. Huh)

Tasas hipotecarias en EEUU suben a su nivel más alto en tres años

Cuba acusa a EEUU de piratería tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

Cuba acusa a EEUU de "piratería" tras incautación de 90 cargamentos de combustible valorados en $2,8 millones

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU FRENA 615.000 GALONES PARA CUBA: combustible tenía como destino una empresa sancionada

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: Consideramos todas las opciones ante el régimen

EEUU CONFIRMA CONVERSACIONES CON CUBA Y ADVIERTE: "Consideramos todas las opciones" ante el régimen

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter