Guardiola dejaría el City tras esta temporada y Maresca lo reemplazaría, según reportes

ARCHIVO - El técnico del Manchester City Pep Guardiola al final del partido contra Brentford en la Liga Premier, el sábado 9 de mayo de 2026, en Manchester. (AP Foto/Dave Thompson) AP

El City no quiso comentar las informaciones de medios como la cadena nacional BBC y el Daily Mail, que señalan que se espera que Guardiola, de 55 años, deje el club al final de esta temporada. Le queda un año de contrato.

Enzo Maresca, otrora entrenador de Chelsea que anteriormente fue asistente de Guardiola en el City, es el principal candidato para asumir el cargo, según la BBC. No hubo una respuesta inmediata de los representantes de Maresca cuando The Associated Press se comunicó con ellos.

A Guardiola, que ha ganado 17 títulos con el City desde que llegó al fútbol inglés en 2016, le han preguntado repetidamente en las últimas semanas si seguirá en City más allá de esta temporada.

Guardiola hizo un gesto de fastidio con los ojos al responder el lunes a otra pregunta sobre su futuro: “Lo he dicho muchas veces, me queda un año más”.

Al dirigir el periodo más exitoso de la historia de City durante su década al mando, Guardiola ha pasado más tiempo en el club que en Barcelona (2008-12) y Bayern Múnich (2013-16).

Su mayor logro en el City fueconquistar el triplete Liga Premier-Liga de Campeones-Copa FA en la temporada 2022-23, emulando la hazaña del Manchester United en 1999.

El equipo de Guardiola en City ha ganado la Premier seis veces y se convirtió en el único equipo en los casi 140 años de historia del fútbol inglés en ganar cuatro títulos consecutivos de la máxima categoría (2021-24), el primer equipo en sumar 100 puntos en una temporada de la máxima categoría (2017-18) y el primer equipo en ganar el triplete doméstico de liga, Copa FA y Copa de la Liga en la misma temporada (2018-19).

Esta temporada, el City ha ganado tanto la Copa de la Liga como la Copa FA y marcha segundo detrás de Arsenal en la Premier. Necesita vencer a Bournemouth el martes para mantener viva la lucha por el título hasta la última jornada el domingo. El City está a cinco puntos de Arsenal.

Guardiola también ha cambiado el rostro del fútbol inglés en general, al llevar un estilo de juego —un enfoque basado en la posesión que comenzó con sacar el balón desde el portero o la defensa— que terminó siendo imitado en todo el país, desde equipos infantiles a nivel de base hasta rivales en la Premier.

Al ser consultado el lunes sobre si una tribuna del Etihad Stadium del City debería llevar su nombre, Guardiola afirmó que "lo importante en nuestras vidas es que cuando miras atrás, puedas decir: ‘Guau’. Puedes mirar con una gran sonrisa y (decir) que salió bien”.

“Estoy bastante seguro de que la mayoría de las personas que vivieron este tiempo juntas pueden sentir eso”, añadió.

Los últimos años de Guardiola en City han transcurrido bajo cierta sombra, con el club actualmente involucrado en un enorme caso legal con la Premier. La liga acusó a City en febrero de 2023 de más de 100 infracciones financieras, entre ellas proporcionar información engañosa sobre sus fuentes de ingresos.

El caso fue examinado por una comisión independiente entre septiembre y diciembre de 2024, pero aún no se ha emitido un veredicto.

El castigo podría ser tan extremo como la expulsión de la máxima categoría. El City siempre ha negado los cargos y Guardiola ha dicho que está “plenamente convencido de que seremos inocentes”.

Maresca conoce bien al City

Han pasado cuatro meses y medio desde que Maresca dejó Chelsea tras un aparente deterioro en la relación del italiano con la cúpula del club, durante un periodo en el que los medios ingleses ya informaban que había sido señalado como el eventual reemplazo de Guardiola en City.

Maresca restó importancia a esos reportes en ese momento.

Conoce bien al City, ya que fue entrenador de la academia en la temporada 2020-21 y asistente de Guardiola en 2022-23, cuando el equipo ganó el triplete. Después de eso, Maresca se incorporó a Leicester, al que condujo al título en la Championship, la segunda división.

La única experiencia de Maresca en la máxima categoría como entrenador han sido sus 18 meses con Chelsea, de junio de 2024 a enero de 2026, periodo en el que el equipo londinense ganó el Mundial de Clubes y la Conference League, y además se clasificó para la Liga de Campeones.

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Douglas informó desde Sundsvall, Suecia.

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FUENTE: AP