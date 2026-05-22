americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Guardiola dejará Manchester City al final de temporada tras 10 años llenos de títulos

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola anunció que dejará el Manchester City al final de temporada, poniendo fin a una etapa de 10 años repleta de títulos en la que consolidó al club como una de las grandes potencias de Europa, al tiempo que cambió el rostro del fútbol inglés.

Guardiola, que tenía un año más de contrato con el City, dirigirá su último partido contra el Aston Villa en la Liga Premier el domingo.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El técnico de Portugal Roberto Martínez menciona el nombre de Cristiano Ronaldo al anunciar la convocatoria para el Mundial 2026, el martes 19 de mayo de 2026, en las afueras de Lisboa. (AP Foto/Armando Franca)

Portugal anuncia equipo para el Mundial: Cristiano Ronaldo busca historia y recuerdan a Diogo Jota

El presidente del Real Madrid Florentino Pérez durante una rueda de prensa, el martes 12 de mayo de 2026, en Madrid. (AP Foto/Bernat Armangue)

Florentino Pérez pide nuevas elecciones en el Real Madrid y busca otro mandato

Destacados del día

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Corte Suprema de EEUU abre la puerta a millonarias demandas por propiedades confiscadas en Cuba

Marco Rubio sobre Raúl Castro: Lo traeremos aquí tras histórica acusación en EEUU

Marco Rubio sobre Raúl Castro: "Lo traeremos aquí" tras histórica acusación en EEUU

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar
🚨 ÚLTIMA HORA

Inteligencia de EEUU analiza cómo respondería Cuba ante una acción militar

El especialista James Denaro trabaja en su puesto en la sala de operaciones de la Bolsa de Nueva York, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Richard Drew)

Wall Street baja tras un repunte de los precios del petróleo

Régimen cubano advierte sobre resistencia feroz tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Régimen cubano advierte sobre "resistencia feroz" tras cargos de EEUU contra Raúl Castro

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter