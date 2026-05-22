Guardiola dejará Manchester City al final de temporada tras 10 años llenos de títulos

Guardiola, que tenía un año más de contrato con el City, dirigirá su último partido contra el Aston Villa en la Liga Premier el domingo.
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MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola anunció que dejará el Manchester City al final de temporada, poniendo fin a una etapa de 10 años repleta de títulos en la que consolidó al club como una de las grandes potencias de Europa, al tiempo que cambió el rostro del fútbol inglés.
Guardiola, que tenía un año más de contrato con el City, dirigirá su último partido contra el Aston Villa en la Liga Premier el domingo.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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