Guardiola dejará Manchester City al final de temporada tras 10 años llenos de títulos

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Pep Guardiola anunció que dejará el Manchester City al final de temporada, poniendo fin a una etapa de 10 años repleta de títulos en la que consolidó al club como una de las grandes potencias de Europa, al tiempo que cambió el rostro del fútbol inglés.