Guardianes ponen a Gabriel Arias en lista de lesionados por isquiotibiales; suben a Juan Brito

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Gabriel Arias de los Guardianes de Cleveland al batear un jonrón contra los Cachorros de Chicago, el viernes 3 de abril de 2026. (AP Foto/Sue Ogrocki) AP

Juan Brito fue ascendido de la sucursal de Triple A en Columbus y hará su debut en las Grandes Ligas durante el juego de la tarde del martes contra Kansas City. El dominicano Brito bateará sexto en el orden ofensivo y defenderá la segunda base.

“Hemos estado entusiasmados con Juan desde hace muchísimo tiempo. Y siento que el año pasado, con sus lesiones, lo habríamos visto en algún momento, pero no podríamos estar más emocionados", comentó el mánager Stephen Vogt. "Juan históricamente ha tomado buenas decisiones en el plato. Tiene la capacidad de hacer contacto y tiene la potencia para sacar la pelota del parque. Así que es un bateador completo desde ambos lados”.

Brito —quien disputó apenas 31 juegos la temporada pasada debido a lesiones en el pulgar y en el isquiotibial— está en su séptima temporada como profesional y la cuarta dentro de la organización de Cleveland. Esta temporada con Columbus, se fue de 35-11 con cinco dobles y cuatro carreras impulsadas en nueve juegos.

Brito jugó mayormente en la tercera base con los Clippers, pero Vogt señaló que se desempeñará principalmente en la segunda base mientras Arias esté fuera.

Arias sufrió la lesión durante la quinta entrada del juego del lunes por la noche. El campocorto pareció lastimarse mientras corría hacia la segunda base tras conectar su doble al jardín derecho.

La lesión llega en un momento inoportuno para Arias, quien en sus últimos cinco juegos bateaba de 14-5 con dos jonrones y cuatro carreras impulsadas.

Se espera que Arias se pierda al menos un mes debido a la lesión, que ha sido clasificada como una distensión moderada del isquiotibial. El venezolano Brayan Rocchio y Daniel Schneemann serán los campocortos principales. Rocchio había estado jugando en la segunda base durante las primeras dos semanas de la temporada. ___ Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes FUENTE: AP