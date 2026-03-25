Guardianes de Cleveland suman a Rhys Hoskins al roster activo antes del debut ante Marineros

ARCHIVO - Rhys Hoskins, de los Cerveceros de Milwaukee, corre durante la sexta entrada en el segundo juego de béisbol de una doble cartelera contra los Mets de Nueva York el 2 de julio de 2025, en Nueva York. (Foto AP/Frank Franklin II, Archivo) AP

Hoskins, de 33 años, acordó un contrato de ligas menores en febrero y recibirá un salario de 1,5 millones de dólares mientras esté en las Grandes Ligas.

Jugó para Milwaukee las últimas dos temporadas, después de seis campañas con Filadelfia. Hoskins bateó para .237 con 12 jonrones en 279 turnos al bate el año pasado, tras batear para .214 con 26 jonrones y 82 carreras impulsadas en 2024.

“Puede batear. De verdad puede batear. Puede jugar en primera base. Todavía hay un muy buen jugador ahí. Él lo sabe, y nosotros lo sabemos, y por eso lo trajimos. Estamos muy entusiasmados de tener a Rhys”, manifestó el mánager Stephen Vogt.

Hoskins compartirá tiempo de juego en primera con los bateadores zurdos Kyle Manzardo y C.J. Kayfus. Hoskins se medirá principalmente a lanzadores zurdos — bateó para .221 con cuatro jonrones contra zurdos la temporada pasada.

“No se le puede poner precio a alguien como Rhys Hoskins, que ha tenido quizá el nivel más alto de éxito en este deporte. Y lo que les aporta a nuestros muchachos es simplemente la madurez en el enfoque y lo que se necesita para jugar todos los días. La manera en que ha llegado y ha arropado a nuestros jóvenes, sin duda es otra razón por la que la calidad de nuestros turnos al bate ha sido muy buena esta primavera”, señaló Vogt.

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FUENTE: AP