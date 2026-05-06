Grupos de protesta bloquean el acceso al pabellón ruso en la Bienal de Venecia

Al grito de “El arte de Rusia es sangre” y “Desobedezcan”, bajo una nube de humo rosa, azul y amarillo, los grupos feministas contrarios al presidente ruso, Vladímir Putin, se cubrieron el rostro con pasamontañas rosas antes de irrumpir en el recinto de la zona de exposiciones de los Giardini.

La policía italiana bloqueó la entrada al lugar, ya que la protesta, en la práctica, bloqueó el regreso de Rusia durante unos 30 minutos.

Nadya Tolokonnikova, fundadora de Pussy Riot, manifestó que el único arte ruso que debería exhibirse es el de los disidentes encarcelados “por cargos en su mayoría ridículos”.

“Esa gente hace arte, y quiero que ese arte represente a Rusia, porque ellos representan el verdadero rostro de Rusia”, afirmó.

La participación de Rusia en la primera Bienal desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 le ha costado a la feria de arte contemporáneo 2 millones de euros (2,5 millones de dólares) en financiación de la Unión Europea.

El jurado que otorga los prestigiosos premios León de Oro renunció la semana pasada en protesta por la participación de Rusia e Israel. Había declarado que no concedería premios a países bajo investigación por abusos de derechos humanos por parte de la Corte Penal Internacional, lo que en la práctica aislaba a Rusia e Israel.

El pabellón de Rusia —que presenta una serie de actuaciones musicales en un espacio en la planta baja— tiene previsto abrir solo durante la primera semana de preestrenos, antes de la inauguración oficial de la Bienal el 9 de mayo.

Tolokonnikova indicó que los intentos de ponerse en contacto con los organizadores de la Bienal han fracasado y que, para poder entrar al recinto de los Giardini, tuvo que usar un nombre falso para pasar el control de seguridad.

La Bienal ha defendido la inclusión de Rusia afirmando que puede incluir a cualquier país que mantenga relaciones con Italia. No obstante, el gobierno de Roma se ha opuesto a la decisión, aunque reconoce la independencia de la Bienal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP