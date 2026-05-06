americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Grupos de protesta bloquean el acceso al pabellón ruso en la Bienal de Venecia

VENECIA, Italia (AP) — El grupo punk ruso Pussy Riot se unió el miércoles a miembros de la organización feminista ucraniana FEMEN en una protesta en la Bienal de Venecia contra la apertura del pabellón ruso.

Al grito de “El arte de Rusia es sangre” y “Desobedezcan”, bajo una nube de humo rosa, azul y amarillo, los grupos feministas contrarios al presidente ruso, Vladímir Putin, se cubrieron el rostro con pasamontañas rosas antes de irrumpir en el recinto de la zona de exposiciones de los Giardini.

La policía italiana bloqueó la entrada al lugar, ya que la protesta, en la práctica, bloqueó el regreso de Rusia durante unos 30 minutos.

Nadya Tolokonnikova, fundadora de Pussy Riot, manifestó que el único arte ruso que debería exhibirse es el de los disidentes encarcelados “por cargos en su mayoría ridículos”.

“Esa gente hace arte, y quiero que ese arte represente a Rusia, porque ellos representan el verdadero rostro de Rusia”, afirmó.

La participación de Rusia en la primera Bienal desde la invasión a gran escala de Ucrania en 2022 le ha costado a la feria de arte contemporáneo 2 millones de euros (2,5 millones de dólares) en financiación de la Unión Europea.

El jurado que otorga los prestigiosos premios León de Oro renunció la semana pasada en protesta por la participación de Rusia e Israel. Había declarado que no concedería premios a países bajo investigación por abusos de derechos humanos por parte de la Corte Penal Internacional, lo que en la práctica aislaba a Rusia e Israel.

El pabellón de Rusia —que presenta una serie de actuaciones musicales en un espacio en la planta baja— tiene previsto abrir solo durante la primera semana de preestrenos, antes de la inauguración oficial de la Bienal el 9 de mayo.

Tolokonnikova indicó que los intentos de ponerse en contacto con los organizadores de la Bienal han fracasado y que, para poder entrar al recinto de los Giardini, tuvo que usar un nombre falso para pasar el control de seguridad.

La Bienal ha defendido la inclusión de Rusia afirmando que puede incluir a cualquier país que mantenga relaciones con Italia. No obstante, el gobierno de Roma se ha opuesto a la decisión, aunque reconoce la independencia de la Bienal.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

Deja tu comentario

Notas relacionadas
paulina rubio tomaria ventaja en juicio por la custodia de su hijo con colate

Paulina Rubio tomaría ventaja en juicio por la custodia de su hijo con Colate

polemica en redes: influencer cubana responde tras criticas por no poder comprar un rolex de $10 mil

POLÉMICA EN REDES: influencer cubana responde tras críticas por no poder comprar un ROLEX de $10 mil

Por Redacción América Noticias Miami
En este boceto de la sala del tribunal, se ve a David Anthony Burke, cuyo nombre artístico es D4vd, en el juzgado el jueves 23 de abril de 2026 en Los Ángeles, acusado de asesinar a una niña de 14 años cuyo cuerpo desmembrado fue encontrado en su coche. (Bill Robles via AP)

Fiscales: El cantante D4vd apuñaló a muerte a Celeste Rivas Hernandez, de 14 años, para silenciarla

Destacados del día

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

CUBA CONTROLA LA RENUNCIA A LA CIUDADANÍA: NUEVA LEY DA EL PODER FINAL AL ESTADO

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

TRUMP ELEVA LA PRESIÓN: CONFIRMA QUE DESPLEGARA PORTAAVIONES FRENTE A CUBA TRAS REGRESO DE IRÁN

Un auto clásico estadounidense lleva a turistas junto a la embajada de Estados Unidos en La Habana, el lunes 20 de abril de 2026. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Cuba publica nueva ley de extranjería y elimina requisitos de permanencia en el país a ciudadanos

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

MUERE HOMBRE ATROPELLADO EN SANTIAGO DE CUBA Y CRECE LA POLÉMICA: señalan a Juan Guillermo Almeida

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE CUBA NO SE RENDIRÁ TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

TENSIÓN MÁXIMA: EMBAJADOR CUBANO EN LA ONU DICE QUE "CUBA NO SE RENDIRÁ" TRAS ADVERTENCIAS DE TRUMP

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter