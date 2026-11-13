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Grupo político demócrata lanza nueva ofensiva para influir en la agenda de IA antes de 2028

DENVER (AP) — Una organización política demócrata está anunciando un nuevo esfuerzo para moldear la manera de hablar con los votantes sobre la inteligencia artificial, profundizando su inversión en un tema que un número cada vez mayor de líderes del partido cree que genera un marcado contraste con la oposición del presidente Donald Trump a regular esta poderosa tecnología.

ARCHIVO - Detractores de los centros de datos protestan en el Capitolio estatal de Pensilvania, el 6 de octubre de 2026, en Harrisburg, Pensilvania. (Foto AP/Marc Levy, archivo)
ARCHIVO - Detractores de los centros de datos protestan en el Capitolio estatal de Pensilvania, el 6 de octubre de 2026, en Harrisburg, Pensilvania. (Foto AP/Marc Levy, archivo) AP

Tomorrow Together fue uno de varios grupos que intentaron contrarrestar el enorme fondo de guerra de la industria durante las elecciones de medio mandato. Impulsó nuevos límites para la inteligencia artificial y los centros de datos, y gastó 6,5 millones de dólares en apoyo de candidatos que pedían más regulación.

La iniciativa de investigación más reciente, fijada en 1,1 millones de dólares para comenzar, arranca al tiempo que los demócratas se reúnen en Denver para la conferencia What's Next, una oportunidad de dos días para celebrar sus amplias victorias en las contiendas de medio mandato y trazar un rumbo hacia la próxima campaña presidencial. También llega tras nuevas advertencias de que la tecnología plantea riesgos para los seres humanos, a medida que las empresas inician una nueva fase de desarrollo que permitirá que la IA construya nuevas versiones de sí misma.

“Esperamos que hacer esto bien sea fundamental para ganar los votos de la gente", afirmó Maddie Kriger, directora de programas del grupo. "Tampoco está fuera de lo posible que veamos más y peores incidentes de IA el próximo año, y queremos estar preparados para actuar, ayudar a la gente y tomar medidas si eso llega a ocurrir”.

Los demócratas creen que Trump ha adoptado una postura enormemente impopular y les ha dado una oportunidad de convertirse en el partido que impulsa barandillas de seguridad para el desarrollo de la IA.

“De verdad creo que estamos viendo nacer un nuevo tema político ante nuestros ojos”, , comentó David Shor, un destacado analista de datos del partido, dijo a los presentes en un acto en Denver, al describir la IA como el raro asunto en el que los votantes de ambos partidos respaldan la regulación.

Karthik Ganapathy, uno de los cofundadores de Tomorrow Together, coincidió.

“Preferiría ser nosotros que ellos”, comentó, en referencia a los republicanos en este tema.

Algunos republicanos se han distanciado de la postura proindustria de Trump, en particular el gobernador de Florida, Ron DeSantis, de quien se cree ampliamente que se está preparando para postularse de nuevo a la presidencia.

Rob Flaherty, el otro cofundador de Tomorrow Together, espera que su partido siga teniendo la ventaja.

“Al comienzo del ciclo, esto era una pelota dividida. Los votantes no sabían en quién confiar”, señaló. Ahora, gracias a Trump, argumentó, los demócratas van por delante.

“Regular la tecnología es donde están los votantes”, sostuvo.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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