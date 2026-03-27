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Grupo de hackers proiraní se atribuye ciberataque a cuenta personal del director del FBI

WASHINGTON (AP) — Un grupo de hackers proiraní afirmó el viernes que se infiltró a una cuenta del director del FBI, Kash Patel, y ha publicado en internet lo que parecen ser fotografías suyas de hace años, junto con un currículum laboral y otros documentos personales. Muchos de esos registros parecían tener más de una década de antigüedad.

El director del FBI, Kash Patel, escucha durante una audiencia de la Comisión Selecta Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes para examinar las amenazas mundiales, el jueves 19 de marzo de 2026, en el Capitolio en Washington. (Foto AP/Tom Brenner)
El director del FBI, Kash Patel, escucha durante una audiencia de la Comisión Selecta Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes para examinar las amenazas mundiales, el jueves 19 de marzo de 2026, en el Capitolio en Washington. (Foto AP/Tom Brenner) AP

“Kash Patel, el actual jefe del FBI, que alguna vez vio su nombre exhibido con orgullo en la sede de la agencia, ahora encontrará su nombre entre la lista de víctimas hackeadas con éxito”, se jactó el grupo Handala en un mensaje publicado el viernes.

El mensaje iba acompañado de más de media docena de fotos de Patel, incluidas algunas en las que aparece de pie junto a un automóvil deportivo antiguo y otra con un cigarro en la boca. El grupo también indicó que estaba poniendo a disposición para descarga correos electrónicos y otros documentos de la cuenta de Patel. Muchos de los registros parecían estar relacionados con sus viajes personales y negocios de hace más de 10 años.

“El FBI está al tanto de actores maliciosos que están apuntando a la información del correo electrónico personal del director Patel, y hemos tomado todas las medidas necesarias para mitigar los posibles riesgos asociados con esta actividad”, aseveró el FBI en un comunicado. “La información en cuestión es de carácter histórico y no involucra información gubernamental”.

No estaba claro cuándo pudo haber ocurrido el hackeo que Handala asegura haber realizado. Informes de prensa de diciembre de 2024, antes de que Patel fuera confirmado como director, indicaban que el FBI le había informado a Patel que había sido objetivo como parte de un hackeo iraní.

Handala es un grupo de hackers proiraní y propalestino que a principios de este mes se atribuyó el haber interrumpido sistemas en Stryker, una empresa de tecnología médica con sede en Michigan. Handala sostuvo que el ataque fue en represalia por presuntos ataques de Estados Unidos que mataron a alumnas iraníes. Son un ejemplo destacado de los grupos proxy que llevan a cabo ciberataques en nombre de Irán.

El Departamento de Justicia destacó a Handala en un anuncio la semana pasada en que indicó que había incautado cuatro dominios web vinculados a planes de hackeo iraníes y a amenazas contra disidentes.

El gobierno del presidente Donald Trump ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la identificación de miembros del grupo de hackers Handala.

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El periodista de The Associated Press David Klepper contribuyó a este despacho desde Washington. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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