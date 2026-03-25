Grupo Frontera pone ritmo de cumbia norteña a himno de la Selección Mexicana de Fútbol

Los integrantes de Grupo Frontera, de izquierda a derecha, Carlos Guerrero, Julián Peña Jr., Adelaido "Payo" Solís III, Juan Javier Cantú y Alberto "Beto" Acosta posan para un retrato durante una entrevista el martes 24 de marzo de 2026, en la Ciudad de México. (Foto AP/Berenice Bautista) AP

“La verdad es un orgullo”, dijo su vocalista Adelaido “Payo” Solis III en entrevista con The Associated Press el martes, horas antes del debut en vivo del himno “Un solo corazón” en la Ciudad de México. “Sentí emoción, sentí felicidad, sentí orgullo, todas esas tres juntas, y amor”.

El himno “Un solo corazón (Amazon Music Original)”, realizado en colaboración con la Federación Mexicana de Fútbol, es parte de una iniciativa global de Amazon Music para eventos deportivos. Previamente han colaborado con la NFL, la NBA, la Fórmula 1, la Copa de Brasil y el equipo Chivas de México.

Se encuentra disponible exclusivamente en Amazon Music y tuvo su debut en vivo como parte del lanzamiento de la campaña “Entregamos Todo por el Fut” de Amazon.

“Queremos conectar con la gente de México y sentimos que el fútbol es un vehículo indispensable para poder hacerlo, así como la música. Son dos maneras muy profundas y muy sensibles para poder conectar”, dijo Paul Forat, Head de Industria Musical para Spanish Speaking Latam en Amazon Music.

Un día antes, Grupo Frontera había grabado el video musical de la canción con los jugadores de la Selección Nacional de México, quienes igualmente estaban emocionados al escucharla. El video fue filmado en diferentes vecindarios de la Ciudad de México.

“Estuvimos grabando con los jugadores de la selección y con (el director técnico Javier) ‘Vasco’ Aguirre, con Rafa Márquez… con todos, todos se sumaron”, dijo Forat.

El tema fue compuesto por el productor y compositor nominado al Grammy Edgar Barrera, quien ha colaborado con la banda desde sus inicios. Grupo Frontera se encargó de los arreglos musicales. El título viene de la letra, la cual menciona que son más de 100 millones de mexicanos, pero un solo corazón que apoya a la selección.

“La canción, aparte de ser como para la gente, es también para los jugadores”, señaló Payo. “A la gente diciendo que ‘caigan todos en mi casa, vamos a ver a la selección’, y ya para el coro es cuando andas apoyando a los jugadores, que es la parte que nosotros creemos que ellos escucharán”.

Aunque los miembros de Grupo Frontera son en algunos casos nacidos en Estados Unidos y la banda se conformó en Texas, no quieren que haya duda, pues crecieron apoyando a la Selección Mexicana y su corazón es verde, blanco y rojo.

“Le vas a la selección desde chiquito, ya ese es tu equipo”, dijo el acordeonista Juan Javier Cantú. “El fútbol es pasión, es que este es tu equipo y se fregó”.

De Grupo Frontera, el más futbolero es el percusionista Julián Peña Jr., quien suele ver partidos mientras van de viaje en carretera o en vuelos; también le encanta conocer estadios.

“Traigo un madrazote (golpe) aquí en la rodilla porque todavía sigo jugando fútbol”, dijo Peña. “Me encanta, Carlos (el baterista) es igual, donde podamos ir a meternos en un campo, Carlos y yo siempre nos gusta”.

Esperan poder estar presentes en la apertura del mundial en México, pero Julián, como buen aficionado, dijo que sabe que tendrán que ver el resto de los partidos de madrugada porque van a estar de gira por Europa.

Se trata de la primera gira de Grupo Frontera, intérpretes de éxitos como “No se va” y “Un X100to”, por el viejo continente. Estarán en ciudades como París, Zúrich, Madrid, Londres y Milán, y ya tienen foros con entradas agotadas.

FUENTE: AP